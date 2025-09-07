俳優のオダギリジョー（49）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。小学校の同級生で幼なじみのお笑いコンビ「次長課長」の河本準一（50）が「同期で一番面白いやつ」を明かす場面があった。

この日、自身が脚本・演出・編集・出演の4役を務めた映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）に出演する池松壮亮、麻生久美子、さらにはドラマ版で出演したお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！が出演。オダギリはフロアディレクターとして参加した。

オダギリとくっきー！の出会いはオダギリが監督・脚本を務めた映画「ある船頭の話」（2019年）。くっきー！は同作でちんどん屋を演じ、「呼んでいただいて。ぎょうさん出る役じゃないですけど、なんかちんどん屋みたいな感じですけど」と振り返った。

オダギリは「もう20年近く前ぐらいに、次長課長の河本くんから、くっきーさんのこと聞いてたんです。くっきー！さんがまだそんなに東京で出てない頃に“同期で一番面白いやつ誰？”って聞いたら、くっきー！さんの名前出したんです」と回顧。「全然会うタイミングがなかったんで、もう呼ぶしかないなと思って」とキャスティングした理由を明かした。

くっきー！は同時のオダギリについて「なんかカッコ良かったですよ。仕切ってる姿もかっこええし、カメラマンさんの人が外国の方やったんですよ。滋賀の田舎もんからしたら、外国人仕切ってると思って…なんかもう嘘みたいというか」と話した。