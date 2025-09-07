小泉進次郎農林水産相（４４）が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演し、浦野芽良バージニアアナウンサーを“おもてなし”した。

コメ加工品の輸出拡大に向けた試食会が５日に行われ、浦野アナが小泉氏に試食会の意図などを尋ねた。小泉氏が「さまざまなコメの関連製品。この需要を増やしていきます」と述べ、「食べました？」と浦野アナに尋ねた。浦野アナが「食べてないので、いいですか？試食」と笑みを浮かべると、小泉氏は「食べたら間違いなく『これはいける』と思いますよ」と寿司コーナーにエスコート。小泉氏は浦野アナが試食しやすいように、持っていたマイクをさらりと自分が握った。浦野アナは小泉氏の紳士ぶりににっこりほほ笑んだ。

浦野アナが試食したのは水を入れてスチーム解凍する「冷凍寿司」。

小泉氏は「何がネタ好きですか？」と浦野アナの好みを聞き、「サーモンが大好きです」との答えに「サーモンは全部どうぞ」と述べ、食べやすいように整えた。浦野アナは「ありがとうございます。申し訳ございません」と丁寧に礼を述べた。浦野アナが「うーん、おいしい」と食レポすると、小泉氏はマイクを手に「冷凍だと思いませんでしょ？」とサンジャポレポーターに。浦野アナが「食べてみていかがでしたか？」と問うと、小泉氏は笑って「いや、食べたのは…いかがでしたか？」と浦野アナをインタビュー。「初めてマイク持って嬉しかったです」と満面の笑みだった。

ＶＴＲを見て爆笑問題の太田は「浦野アナとあんなにいちゃいちゃして滝川クリステルに怒られないかな。ずいぶん、おもてなししてましたね」と感想を話して共演者の笑いを誘った。