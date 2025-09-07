西野カナ、ライブ衣装のこだわり・早着替えの秘密公開 スタジオからは驚きの声「イリュージョン」
【モデルプレス＝2025/09/07】歌手の西野カナが、6日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）に出演。ライブ衣装秘話を明かした。
【写真】西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露
2017年に平成生まれの女性ソロ歌手として初の東京ドームライブを開催した西野。衣装にもこだわり13着を着用したそうで、「衣装の早替えとかも結構あるので本番ギリギリまでみんなで練習して、結構緊張感あります」とライブ内での10秒程の早着替えについて話した。
さらに、2024年に5年9か月ぶりに開催されたライブでは、西野は3曲メドレーで3回の早着替えを披露。ハート、羽、赤い紙吹雪を使い、黄色のレトロ衣装からお尻に大きなリボンのついた青のドレス、ファーのついたピンクのドレス、腰に長い布をまとった赤いドレスへのステージ上での早着替えの場面が公開されると、スタジオからは「すごい」「舞台袖で着替えると思ってた」「早替えっていうかイリュージョン」と驚きの声が上がった。
スタジオではその4着の衣装を披露。「黄色の衣装の中に青、ピンク、レッドを着込んだ状態で1曲目歌わなきゃいけない？めちゃくちゃ暑くないですか？」と質問されると、西野は「めっちゃ暑いです。普通に4枚服着てる感じ」と苦笑いで答えた。そして、「『これだけ着替えたい』っていうのをまず…」と発案も西野自身だったことを明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露
◆西野カナ、ライブ衣装のこだわり 衣装の早替えは「本番ギリギリまで練習」
2017年に平成生まれの女性ソロ歌手として初の東京ドームライブを開催した西野。衣装にもこだわり13着を着用したそうで、「衣装の早替えとかも結構あるので本番ギリギリまでみんなで練習して、結構緊張感あります」とライブ内での10秒程の早着替えについて話した。
◆西野カナ、早着替えのライブ衣装を公開
スタジオではその4着の衣装を披露。「黄色の衣装の中に青、ピンク、レッドを着込んだ状態で1曲目歌わなきゃいけない？めちゃくちゃ暑くないですか？」と質問されると、西野は「めっちゃ暑いです。普通に4枚服着てる感じ」と苦笑いで答えた。そして、「『これだけ着替えたい』っていうのをまず…」と発案も西野自身だったことを明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】