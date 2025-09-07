「貧しいふりはしていない」11歳下女性と電撃婚のK-POPアイドル、新居を用意できず実家へ

在日コリアンのシングルマザーと電撃婚したボーイズグループSHINHWAのメンバー、イ・ミヌが家族の新しい始まりを公開した。

去る9月6日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2（以下、『家事をする男たち』）では、韓国暮らしに突入したイ・ミヌ家族の本格的な両親との同居準備が公開された。

先立って、両親と姉が一緒に住むソウルの家で新婚生活をすると突然宣言し、皆を驚かせた彼は、今回はフィアンセと娘の韓国入国日が明日だと伝え、再度“衝撃告白”をして両親をパニックに陥れた。

イ・ミヌは「自分が前もって話すと、両親があれこれ準備すると思うし、負担を与えたくなかった」と遅れて話すほかなかった理由を打ち明けた。

経済的に困難な状況のなかでも、両親を心配するイ・ミヌの気持ちと、そのような息子を心配する両親の気持ちが交差し、胸が熱くなる家族愛が伝わった。

イ・ミヌは、韓国に入国するフィアンセと6歳の娘を迎えに行く途中、経済状況と両親との同居に対する本音を打ち明けた。

彼は、「貧しいふりをしているのではなく、今すぐ新居を用意できる状況ではないので、今はできるだけ節約している。（皆で一緒に過ごすと）居心地が悪いこともある」と率直な心情を語った。

イ・ミヌの両親は、新しい家族を待ちながら家の整理と料理に突入した。母親は見知らぬ場所に適応しなければならない子供の妻と孫娘のために、さまざまな食べ物を丁寧に準備した。

また、妊娠中の子供の妻を心配して、「気の毒だ。美味しいものは何でも作ってあげたいし、欲しいものは何でも買ってあげたい」と切ない気持ちを述べた。イ・ミヌの父親も孫娘のためのクマのぬいぐるみを準備する優しい姿を見せた。

日本での生活を整理し、韓国で新しい人生を始めるイ・ミヌのフィアンセは、6歳の娘と一緒に家の前に到着すると、緊張を隠せなかった。

イ・ミヌもやはり「自分の家に入るのに、どうしてここまで緊張するのだろう？」として両親の予測できない反応に一緒に緊張感を示した。

ついに同居開始の瞬間、イ・ミヌの両親はフィアンセと6歳の娘を見るや否や、温かい抱擁を交わしながら、感動的な場面を作った。果たして彼らの同居が今後どんな笑いと感動を届けるのか、好奇心を刺激した。

なお、『家事をする男たち』は毎週土曜日22時20分に韓国で放送中だ。

