◆車いすテニス ▽全米オープン（６日、米国・ニューヨーク）

車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック単複２冠、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来の全米制覇を成し遂げた。世界ランキング３位の李暁輝（中国）に、第１セット０−６から、０−６、６−１、６−３と逆転し、今年、ウィンブルドンを除く４大大会３冠を自身８年ぶりに達成した。

訪れた３本連続のマッチポイント。最初の１本目で、上地のバックのパスが相手の脇を抜け、思わず左手を握りしめた。「今の気持ちをうまく説明できない。何と言っても、最初を１ゲームも取れなかったんだから」と、優勝スピーチで思わず苦笑いだ。

鮮やかな逆転劇だった。１ゲームも奪えず、完封された第１セットから、我慢して強打の相手からミスを引き出すことに成功。歴戦の女王は決してあきらめず、小柄な体格のハンデを、作戦やコースで補い、３冠につなげた。

苦しい大会を乗り越えた。パリ・パラリンピック決勝で、フルセットの激闘で金メダルにつなげた相手、ディーデ・デフロート（オランダ）と準々決勝で当たった。デフロートは、パリ・パラ後、手術などで休養。今年５月の国別対抗戦ワールドチーム杯で復帰し、徐々に力を取り戻していた。

そのデフロートに、上地は、２０１８年全米決勝で、６大会連続で負け続けた。「万年２位」のうれしくないニックネームをつけられる悔しい大会だった。しかし、今大会で、最終セット０−３の劣勢から、逆転でデフロートを退けた。

７月のウィンブルドン決勝で、王紫榮（中国）に敗れ、生涯ゴールデンスラム達成の快挙を逃した。その王に、今度は準決勝で当たった。しかし、「ハードコートでは負けない」と雪辱し、見事に決勝進出を果たした。そして、この日、鮮やかな逆転劇で、躍進著しい中国勢を返り討ちにした。

