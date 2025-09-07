今日7日の近畿北部は天気が不安定でしょう。雷を伴って激しく降る雨に注意をしてください。明日8日は、中部や南部でも雲が多くなり、所々で雨が降る見込みです。今夜から明日8日にかけての「皆既月食」は、中部や南部を中心に見られるでしょう。

今日7日 北部は空模様の変化に注意

今日7日は、日本海から前線が南下し、前線に向かって湿った空気が流れ込む見込みです。

このため、北の地域ほど次第に雲が広がりやすくなり、雨や雷雨の所があるでしょう。

中部と南部は大体晴れますが、大阪や神戸など、一部でにわか雨の可能性があります。

局地的に激しい雨の降る恐れがあります。雨の降り方や落雷、突風に注意をしてください。





最高気温は34℃前後の所が多い予想です。各地ともきのうより湿気が多く、昼間は真夏のような蒸し暑さになるでしょう。兵庫県、京都府、和歌山県には熱中症警戒アラートも発表されており、万全の熱中症対策が必要です。

明日8日 各地とも激しい雨や雷雨に注意

明日8日は、前線が日本海沿岸に停滞する見込みです。近畿地方は各地とも、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響を受けるでしょう。

北部は雲に覆われ、昼前を中心に雨が降りやすい見込みです。

中部や南部も雲が広がりやすくなり、雨の降る所があるでしょう。

雷を伴って、激しい雨の降る所もある見込みです。



最低気温は25℃から28℃くらいで、かなり寝苦しい所もあるでしょう。夜間もエアコンを使用して、涼しくしてお過ごしください。

最高気温は33℃から34℃ほどで、9月とは思えない厳しい残暑が続きそうです。

引き続き、昼夜問わず万全の熱中症対策を行ってください。



明日8日明け方にかけての「皆既月食」は、中部・南部は問題なく見られそうです。北部は雲が多く、あいにくの天気でしょう。

雷雲が近づくサイン その時どうする?

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。