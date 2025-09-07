◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本４−２韓国（６日・沖縄セルラー那覇）

日本が強敵・韓国を４−２で撃破し、開幕２連勝を飾った。韓国の先発で最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョンに対して２回途中、５安打３失点でＫＯするなど攻略に成功。投げては今夏の甲子園を制した沖縄尚学の２年生エース・末吉良丞（２年）から最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）への豪華リレーで逃げ切った。

＊ ＊ ＊

韓国高校球界ＮＯ１右腕を、見事に攻略した。パク・ジュンヒョンはＭＬＢも注目する、ＫＢＯドラフト全体１位候補に挙がる逸材。ネット裏の関係者によるこの夜の下馬評は「韓国有利」だった。日本は初戦のイタリア戦で辛勝したが、わずか５安打と打線が元気なし。快速右腕を打ち崩すイメージは正直、できていなかった。

小倉全由監督（６８）は「『自分のスイングをしよう』と言っただけです。ストレートに打ち負けない準備ができていた」とナインをたたえた。「７番・一塁」の初スタメンで３打数３安打１打点と暴れまくった高畑知季内野手（東洋大姫路３年）による、パク・ジュンヒョンと対戦した証言は、なかなか興味深かった。

「大学日本代表との壮行試合で、１５６キロのストレートで三振をしたんです。それを見ていたので、『速い』という気持ちにはならなかった。目が慣れていたと思います」

８月３１日、大学日本代表との壮行試合のスコアブックに目をやる。高畑は最後の打者になった。最速１５９キロを誇る大学ジャパンの剛腕・佐藤幻瑛（仙台大３年）のオール直球勝負に初球ファウルするのがやっと。４球で空振り三振に封じられた。だがその４球をまぶたに焼き付けられたことに、大きな意義があった。

思えば壮行試合の前、高校日本代表の阿部葉太主将（横浜３年）は「大学日本代表の皆さんが、わざわざ沖縄に来てくださって、対戦していただける。本当にありがたいことです」と感謝を口にしていた。高校侍にとっては１−８で敗れ、大学侍のレベルの高さを知るいい機会にもなった。

アマ野球ファンにとっては、年に１度のお楽しみとなる高校日本代表ＶＳ大学日本代表のマッチアップ。韓国最強右腕攻略の背景には、はるばる那覇に来てくれた大学生の「お兄さん」たちの功績があったことを、書き残しておきたい。（編集委員・加藤弘士）