◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが９回２死まで先発した山本由伸投手（２７）が無安打無失点で抑える快投を見せて３―０でリードしていたが、まさかの大逆転でのサヨナラ負けを喫した。

ドジャースは３回に大谷の遊ゴロの間に１点を先取。５回にベッツの適時打で１点を追加し、７回にもベッツの適時三塁打で１点を追加してリードを３点に広げた。

先発した山本は、３回に２四球を与えたが、８回まで無安打無失点投球。ノーヒットノーランの期待もかかって９回のマウンドに上がって簡単に２つのアウトを奪って偉業まであと１アウトとなったが、ホリデーにソロを被弾して降板。８回３分の２で１１２球を投げ、１安打１失点、１０奪三振、２四球だった。

山本が降板してトライネンが２番手で登板。３―１と２点をリードし、２死走者なしからＪ・ジャクソンに二塁打を浴びて、続くヘンダーソンに死球を与える。さらにマウントキャッスル、カウセルにも連続四球を与え、押し出しで１点差に迫られたところで、スコットにスイッチ。だが、リベラに中前２点適時打を許して、２試合連続となるサヨナラ負けを喫した。