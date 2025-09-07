トヨタ新型「アクア」発売！ プリウスみたいな精悍「ハンマーヘッド」に大幅刷新！ 驚き機能も色々採用で何が変わった？ 新設定のエアロにも注目！ 特徴を解説

トヨタの新型アクア、洗練されたデザインと人に寄り添う先進技術で進化

トヨタは2025年9月1日、人気コンパクトハイブリッド車「アクア」を一部改良し発売しました。

今回の改良では、外観デザインを刷新するとともに基本性能を向上させ、最新の安全装備やマルチメディアを搭載。

アクアブランドが持つ”先進・上質”なイメージをさらに高めることを目指しています。

先進性を表す「ハンマーヘッド」を採り入れながらもアクアらしさは健在

●東北復興のシンボルとして生まれ変わる

初代アクアは2011年の東日本大震災の年に、トヨタ自動車東日本（当時の関東自動車工業）の岩手工場で誕生しました。

東北復興のシンボルとして、地域の方々に寄り添いながら発展してきた車種です。

今回の改良では「先進的なデザイン」と「人に寄り添う先進技術」をコンセプトに、時代の変化に合わせた新しいアクアへと進化。

コンパクトカー初のハイブリッドシステムを搭載して誕生した初代から、再びコンパクトカーの未来を切り拓く役割を担います。

●先進性を表す新しいフロントフェイス

外観デザインの最大の特徴は、フロント周りの刷新です。外板面の面積を増やして品質の魅力を高め、上質さを表現しています。

「ハンマーヘッド」をモチーフとしたフロントデザインを全グレードに採用。

先進性を表現しながらも、アクアの特徴である「親しみやすさ」を大切にするため、線分に丸みを持たせています。

また、クリアランスランプを線ではなく面で表現するなど、もともとのアクアが持つ特徴を活かした進化を目指しました。

特にZグレードでは、左右のヘッドランプをつなぐセンターランプとLEDアクセサリーランプを備えています。

これは「プリウス」にもない特徴で、目の肥えたコンパクトカー愛好家や、これから新たにコンパクトカーに乗る方にも魅力を感じてもらうための工夫です。

外板色には新色として「マッドバス」と「グレイッシュブルー」を追加。さらにツートーンカラーとして「マッドバス×ブラックマイカ」「グレイッシュブルー×ブラックマイカ」「クリアベージュ×ブラックマイカ」も用意されました。

LEDターンランプ点灯（Zグレード）

●人に寄り添う先進技術の充実

今回の改良では「人に寄り添う先進技術」をテーマに、Toyota Safety Senseやマルチメディアシステムなどをアップデートしています。

特筆すべきは、トヨタのコンパクトカーとして初めて「スムーズストップ制御」を搭載したことです。

これは従来「センチュリー」や「アルファード／ヴェルファイア(PHEV)」といった高級車向け機能でした。

特徴としては、停止間際の乗員の快適性向上や、停止直後の揺り返しによるショックを低減する機能で、停車直後の車両の揺れを抑え、乗員の姿勢変化を低減。

制御なしの場合は「クキッ!」「カックン!」といった不快なショックが生じますが、スムーズストップ制御により「ススー」「スッ」と滑らかに止まることができます。

開発では「上質・先進」というキーワードを具現化するため、異なる領域で経験を積んできたメンバーによる特別チームが結成され、コンパクトカーへの搭載という新たな挑戦に取り組みました。何度も試乗と制御の改良を重ね、満足のいく乗り味を実現しています。

また全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準装備されました。

市場のビッグデータ解析やユーザーの実体験をもとに従来の設計指標を見直し、停車・発進時の「なめらかさ」を追求。

スムーズストップ制御だけでなく、ブレーキホールドの改善を含めた「減速→停車→発進」の一連の流れ全体で上質な走りを実現しています。

ブレーキホールド機能は、停車時にブレーキを踏むとそのまま保持してくれるため、渋滞時や信号待ちでのドライバーの負担を軽減します。

その他、安全装備では、最新のToyota Safety Senseを搭載。従来は高速道路中心だった運転支援機能を、街乗りユースでも使いやすいよう一般道でも充実させました。

新たに搭載されたPDA（プロアクティブドライビングアシスト）は、歩行者／自転車運転者／駐車車両に対する操舵・減速支援などを行います。

このPDAのさりげなく減速をサポートする機能と、加速・減速をきびきびとした走りにする「POWER+」モードの回生ブレーキによる減速が互いに干渉せず、うまく組み合わさるよう開発されています。

内装面では、7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイが全グレードに標準装備。センタークラスター下部にはHDMI入力端子も標準で備わっています。

G、X、Uグレードのディスプレイオーディオは、モニターサイズが8インチに拡大。最新のコネクティッドナビにも対応しています。Zグレードのオプションである合皮パッケージには新色「ライトグレー」が追加されました。

取り回しのしやすさも向上しており、ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小。また、電源を切った際もドライブモード（ノーマル／POWER+／エコドライブ）の設定が維持されるようになり、運転開始時に再設定の必要がなくなるなど使い勝手が向上しています。

●チーフエンジニアの思い

今回の改良に関してチーフエンジニアは以下のように話しています。

「今回の改良では、その象徴としてフロントマスクを刷新し、時代の変化に合わせた先進的なデザインとしました。

また『人に寄り添う先進技術』をテーマに添えて、Toyota Safety Senseやマルチメディアを最新化し、お客様に安全・安心を感じていただけるような開発を進めてきました。

走りの面では、従前のバイポーラ型ニッケル水素電池を使った滑らかな走りに加えて、運転に自信のないお客様でもショックが無く止まれる”スムーズストップ”や、（解除時の）リリースショックの少ない”電動パーキングブレーキ” を採用し、普段の生活の中で実感できるアクアらしい上質な走りを実現しました。

まさに『先進的なデザイン』と『人に寄り添う先進技術』を併せ持った自信作、新しいアクアの誕生と自負しております」

このように見た目から快適装備、安全機能など様々な進化を遂げた新型アクアの価格は、「X（2WD）」の248万600円から「Z（E-Four）」の302万2800円です。

またプリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続くKINTO専用仕様「KINTO Unlimited」の4車種目としてアクアにも「Uグレード」を新設定。

これは、Xグレードをベースにアップグレードレディ設計を織り込むことで一部のハードウェアの将来的な後付けを実現するものです。

モデリスタによるカスタマイズも充実！ 新たなエアロパーツとは

今回、新型アクアの発表に合わせて、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントからモデリスタブランドのカスタマイズラインナップも発売されました。

「Glamorous Sharpness（グラマラス シャープネス）」をコンセプトに、やわらかな造形がもたらす温かみと、シャープなエッジラインによる先進的な表情を融合し、コンパクトカーにおける新しい上質感を表現しています。

モデリスタのサイトでは標準とエアロパーツ装着を見比べることができる

フロントスポイラーやサイドスカートを装着することで、ワイド感を強調しつつ流麗な曲線でまとめ上げ、伸びやかなシルエットと存在感を兼ね備えた先進美を表現。

リアでは、リアスパッツを装着することで、流麗な印象を付与させています。

さらには、17インチアルミホイールは標準から2インチアップにより足元に迫力をもたらし、多面的な造形が走行時にきらめきを生み出すことで、アクアをより上質な仕立ててくれます。

今回の改良では、アクアのイメージである「先進・上質」をさらに高めるために、外観デザインの刷新と先進技術の充実が図られました。

特にコンパクトカー初となるスムーズストップ制御の採用や最新のToyota Safety Senseの搭載により、高級車にも劣らない快適性と安全性を実現しています。

東北復興のシンボルとして誕生したアクアは、これからも地域の方々に寄り添いながら、東北をもっと元気にという想いを胸に進化を続けていきます。

コンパクトカーの未来を切り拓く役割を担う新型アクアに、今後も注目が集まるでしょう。