横浜国立大学を卒業後、大企業に就職するも、わずか1年で会社を辞めて原付スクーターで日本一周をすることを決意した当時24歳の勝村悠里さん（25）。インスタグラムやTikTokなど、「りある＠原付で日本一周24歳」のアカウント名で、合計1万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーでもある。昨年9月に東京・日本橋からスタートし、北に向かった──行く先々で現地の人と出会い、様々なアクシデントを乗り越えながら約3カ月かけて東日本を制覇。

しかし、西日本挑戦を控えたまま、SNSは数カ月経っても更新されず……。7月16日、彼女のSNSに突如投稿されたのは『原付で日本一周をやめることにいたしました』という動画だった。多くの人の応援を受けて旅をしていた彼女にいったい何があったのか──。彼女がインタビュー取材で明かしたのは、意外な想いだった。【前後編の後編】

【写真】〈原付で日本一周に挑戦〉降雨でビショビショになった日、道の外に転倒した日…アクシデントを乗り越えた旅の記録

「東日本を制覇したときに、季節が冬に近づいていました。さすがに冬のバイク旅は危ない。寒いし、雪で滑ってしまう可能性もあるので、旅を中断しました。その期間に最初の目標としていた世界一周をするなら英語も必要と考え、海外旅行者の多い北海道のニセコ町に行ってみようと思いました。

11月末に空路でニセコへ渡り、アルバイト情報を見つけて、居酒屋とコンビニで働き、英語で接客しているうちに、英語も少し話せるようになりました。当時はニセコに行ってからも日々の生活を撮影していて、動画も投稿していく予定だったのですが……」

そう当時を振り返ると、旅を辞めることを決断した背景を語り始めた。

「今さらなんですが、旅の中で自分の性格があまりSNS向きではないことに気がついたんです。それは原付旅を実際にしてみて、初めて気がついたことでした（笑）。自分の動画を作るのも楽しいと思えなくなり、身の回りのことをリアルタイムで発信することも得意じゃないと感じました」

旅を続ける意義に迷いを感じ始めていた勝村さんだが、その答えはニセコで見つかった。

「あまり得意ではないSNS発信を仕事にしながら世界一周に行くビジョンが見えなくて、違和感のある状態で闇雲に旅を続けても意味がない。今は日本一周ではなく、最短で夢（世界一周旅）が叶うようにシフトしたほうが良いなと思い、辞めることを決断しました。ニセコでは出会った方たちが起業している人ばかりで、私も事業をしてみたいという気持ちになったんです」

日本一周を途中で断念し 事業を立ち上げることに注力

3月にニセコに関する投稿をしてから、約4カ月間SNSの更新（インスタグラム）をストップ。そして、7月16日に動画がアップされたが、それは旅をやめることを伝える投稿となった。旅を途中で終えたことで、批判の声などはあったのだろうか。

「実は現地で会った人たちにも夢は日本一周ではなくて、世界一周だと言っていたので、『旅をやめます』と投稿したときにも『最初からそういうふうに宣言していたよね』というコメントが多く、批判的なコメントはほとんどなかったですね。『残念です』というコメントも数件ありましたが、それぐらいで誹謗中傷などはありませんでした。

もちろん、（決断したときは）旅の中でお会いした人の顔が、めちゃくちゃよぎりました。1度始めたことだから、最後までやり遂げたいという気持ちはありましたし、やるつもりでいました。でも注力したいことが見つかったため、断念するという道を選びました」

旅をやめる決断をしてまで注力したいこととは？ 現在の勝村さんの状況を聞いた。

「ニセコでの出会いもあり、2025年5月に会社を設立しました。そして現在は、アプリを作る事業に取り組んでいます。私自身、旅をしながらSNSで発信するのがとても大変で、編集もすべてスマホでしていたので、1本作成するのに3時間もかかっていました。

1日100キロ程度走りながら、動画も撮影し、宿についてからは編集作業……本当に時間がなくなり、精神的にも辛くなってしまいました。加えて、そもそも寂しがりやで、一人旅自体が向いていませんでした。家族や友達などに会えない日々が続き、旅中に泣いた日にもありましたからね」

旅をSNSで発信してきた実体験が発端で、アプリを開発。

「旅をしながら“面倒くさいな”と私が思ったことを減らせるようなアプリを作っています。一番楽になるなと思うのが、1つ動画を作成したら、全SNSへ簡単に投稿予約ができるシステムです。

まだ特許申請中ですが、AIが投稿文とかを考えてくれる機能もあるので、配信が大幅に楽になります。この事業を成功させることが、私が目標としている世界一周を叶える最短のルートになると思ったので、こちらに注力しようと考えました」

原付は封印 キャンピングカーや電車での世界一周を希望

SNS運用を効率化するアプリ「カッテニ」の開発に取り組んでいる勝村さん。今期の目標を年商1億円に設定。そして事業が軌道に乗ったら、2026年中から世界一周をスタートさせることを計画している。

「2〜3年は世界を旅したいと思っています。人生設計をしたときに、30歳ぐらいまでに結婚して子どもを産むということを計算すると、来年には出発したいですね。どこの国からスタートするとか、まだ何も決めていなくて……とりあえず旅にいける体制を作るということがメインです。準備が整ったら旅の計画を立てたいです」

4000キロ以上、日本一周を共にした愛車の原付はどうなったのだろうか。

「現在も自宅にあります。買い物や役所に行くときなどに乗っていて、元の役割に戻ったという感じですね。でも、原付で旅をすることはもうないと思います。ただ一生この原付は手放さないと思います。壊れても修理をしながら持っておきたいですね。これからも普段使いとして走ってもらいたいし、思い出としても残しておきたいです」

思い切って仕事を辞めて、日本一周をしようと思い、原付で挑戦してみたことに対しては何の後悔もありません。人生が豊かになりましたし、色々な人に出会うことができました。会社を立ち上げて、取材をされることになるなど、普通に会社員をやっていたら絶対にできない経験だったので、本当に良かったと思います」

目標とする世界一周を達成した暁には、日本一周で助けてくれた人やお世話になった人に会いに行く、お礼旅も計画しているという。その時は“原付”ではなく、キャンピングカーでみんなに会いにいき、旅の思い出などを共有したいと勝村さんは語った。

（了。前編から読む）

撮影／岩松喜平