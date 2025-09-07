「ヒカキンのみそきん」なぜ好感度が高いのか…YouTuberプロデュースの飲食店が”次々とコケる”根本的な原因

人気YouTuber・ヒカキンが監修する味噌ラーメン店「みそきん」が話題を集めている。

2023年5月に全国のセブン-イレブン店舗で『HIKAKIN PREMIUM カップ麺 みそきん濃厚味噌ラーメン』が発売されて以降、たびたびYouTubeやSNSでバズり、社会現象にもなった「みそきん」。そのリアル店舗として今回、東京駅に出店する形となったが、カップ麺同様、その人気ぶりは凄まじい。

かつて芸能人がそうだったように、近年、著名なYouTuberがプロデュースする飲食店が数を増やしている。ただ、オープン当初こそ行列をつくるなど盛況となっても、しばらくすると低評価の口コミが蓄積したり、客足が減るなどして、そのまま他所に買収されたり、最悪閉業となるケースも少なくない。

その点、「みそきん」はどうだろうか。飲食店のプロも舌を巻く《ヒカキンならではの店づくり》を考えつつ、なぜ他のYouTuberたちの飲食店がことごとく失敗するのか、その理由を分析する。

【前編記事】『「ヒカキンは商売センスも超一流」みそきんリアル店舗の《出店戦略》に飲食のプロも唸るワケ』よりつづく。

面倒な「完全予約制」が選ばれたワケ

今年8月7日、東京駅に期間限定でオープンした「みそきん」のリアル店舗。同店を特徴づけているのは、ずばり「完全予約制」だ。

具体的な来店方法としては、電子チケットサービス「LivePocket-Ticket」の会員登録を経て、予約開始時刻にアクセス、来店希望日時の「みそきん待機列整理チケット」（1200円）を購入する。その後、チケットに記載された集合日時の10分前に店の待機列に並び、店員による身分証のチェックを受けた後、入店という流れとなる。

今でこそ完全予約制を謳うラーメン店も増えつつあるが、ここまで厳格に実施している店はほとんどないだろう。「みそきん」が出店している「東京ラーメンストリート」内の他のラーメン店にしても、完全予約制を導入している店はゼロだ。

消費者の気持ちに立てば、面倒にも思えるこのシステムを、なぜ「みそきん」は採用しているのだろうか。その背景には、ヒカキンならではの《セルフプロデュース力”がある、と外食専門コンサルタントの永田雅乙氏は語る。

「まず第一に、飲食店が完全予約制にすることのメリットとして、来店人数や注文する料理を事前に把握できるので、仕込みや人材配置にムダが生じず、時間やコストを抑えられることが挙げられます。

当然、ヒカキンさんもこの事は織り込み済みだと思いますが、それ以上に思ったのが『リスクヘッジ』の上手さです」

「高額にする」道はイメージにそぐわない

なぜ完全予約制にすることが、「みそきん」ならびにヒカキンにとってリスクヘッジになるのだろうか。

1つはコスト面のリスク。今回の「みそきん」出店に際して、ヒカキン本人はこのようにコメントしている。

〈今回、念願だったラーメン店を東京駅という華々しい地にオープンすることができました。「食べた人に元気を届けたい」という想いを込め、スープ、麺、具材のすべてに一切妥協なく仕上げた一杯です。ご来店、心よりお待ちしております。〉

この言葉通り、リアル店舗化に際してヒカキンは、自身が愛する味噌ラーメンのイメージを形にすべく、らーめん激戦区の世田谷区環七沿いで2000年に創業し、今や一大グループを形成する「せたが屋」の店主・前島司に師事。70杯以上の試作を重ねた末、珠玉の一杯を完成させたという。

そうとなれば当然、コストの高さは無視できないはず。まして期間限定という時間の制約もある。前出の永田氏は言う。

「もちろん、たとえばラーメン一杯2000円にするような、シンプルに値段を高くする道もあったでしょう。しかし、それはヒカキンさんのイメージからも分かるように、自身のセルフブランディングに合わなかったと考えられます。だからこそ、完全予約制にすることで、一杯1200円という標準的な値段にまで落とし込んだわけです」

YouTuberの店は低評価になりやすい

そして、2つ目はネットで高まる炎上リスクだ。

冒頭で述べた通り、昨今、著名なYouTuberがプロデュースする飲食店が数を増やしている一方、失敗に終わってしまうケースが目立つ。

たとえば、元雨上がり決死隊でYouTubeタレントの宮迫博之氏が手掛けたことで話題を集めた「牛宮城」は株を売却する形で経営を放棄。実業家でも知られる白い仮面がトレードマークのラファエル氏が開発したというカレーパン「小麦の禁断症状」も、サイトこそあるが、Googleマップを確認する限り、麻布十番の本店、福岡のFC店がどちらも閉店に追い込まれている。

極めつけは、チャンネル登録者数153万人の人気女性YouTuber・中町綾氏が昨年開業した、原宿にある「I♡ACAI（アイラブアサイー）」。こちらは営業中ではあるものの、Googleの口コミが2.1（343件、9月5日時点）と、かなりの低評価をつけられている。

常に視聴者の目に晒されているYouTuberたち。それゆえ彼らが手掛ける店舗もまた、ちょっとしたオペレーションのミスやスタッフの対応の悪さだけでも、炎上リスクが高まり、それが口コミの低評価に直結してしまうのだ。

これこそ、YouTuberプロデュースの飲食店が“次々とコケる”根本的な原因なのだろう。では「みそきん」はどうだろうか。

好感度のカギは「ビジネスを前面に出さない」

「完全予約制には顧客にもメリットがあります。それは確実に来店ができ、待ち時間も発生しないという点です。加えて、店側による顧客一人ひとりへのサービスの質も高まります。ヒカキンさんは『せっかく来たのに食べられなかった』『長時間並んだのにサービスで不快な思いをした』といった人を無くすため、完全予約制を導入したとも考えられます」（永田氏）

長年の経験ゆえ、他のYouTuberと比べて炎上回避に長けていると言われるヒカキン。店の炎上リスクまで把握して、事前に予防線を張っている点は流石と言わざるをえない。

結果として、「みそきん」のGoogleの口コミが4.3（80件、9月5日時点）と高評価を維持しているのも納得だ。永田氏が続ける。

「他のYouTuberによる飲食店のプロデュース案件は、おおよそ自身の会社の利益を上げるため、事業を広げるためというイメージが前面に出ています。つまり、ビジネスが“主”でYouTubeは“従”という関係です。

けれど、ヒカキンさんは、ラーメンに懸ける思いやオープン時の様子もきめ細かく動画化しているように、YouTubeを盛り上げるための一環として、『みそきん』を作っている。あくまでYouTubeが“主”というわけで、これも好感度を上げている要因ではないでしょうか」

たかがYouTuberのラーメン屋と思うなかれ。ヒカキンの「みそきん」には、飲食店のプロたちも顔負けの練りに練られた戦略が詰まっていた。

【こちらも読む】『【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」』

【こちらも読む】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」