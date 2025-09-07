サッカー日本代表はアジア最終予選を1位で終え、来年開催される北中米W杯の出場権を手にしたが、今回から出場枠が8.5に拡大された予選では、新興勢力の躍進も目立った。日本代表と同じC組の4位に入り、アジア予選プレーオフへの進出を決めたインドネシア代表のその一つだろう。選手時代にオランダ代表やFCバルセロナなどで活躍したパトリック・クライファート氏が指揮官に就任。かつての宗主国だったオランダからの帰化選手が加わったことでチーム力は底上げされ、初のW杯出場を射程圏に捉えている。インドネシアの国内リーグ（BRI）で、4年目のシーズンを迎える南部健造選手（32）に、同国のサッカー界の現状や、これまでに歩んできたャリアについて語ってもらった（全2回のうち第2回）。【白鳥純一／ライター】

【写真】「技術よりも、冷静な思考や強い気持ちが何倍も重要」と語る南部健造選手

東京ヴェルディでプロとして生きる術を教わった

1992年8月に東京都八王子市で生まれ、 昨季はインドネシア1部のボルネオFCでMFとしてプレーした南部選手がサッカーを始めたのは、6歳の時に遡る。

南部健造選手

「何か身体を動かした方が良いのでは？」という母の提案をきっかけに、地元のサッカーチームへの入部を決めた南部少年は、FWとして技術とスピードに磨きをかけて存在感を示すと、試合を訪れていたスカウトに才能を見出され、中学・高校の6年間は東京ヴェルディジュニアユースでプレーするチャンスを掴んだ。

「まだ中学生の僕らに対して、『どうすればプロの世界で活躍出来るのか？』を見据えた指導を行っていることに最初は驚かされました。日頃の練習だけではなく、『ファンに応援されるプレーが出来ているのか？』や、『どのようにサッカー選手としての自分をブランディングしていくのか？』などについても厳しく指導され、プロ選手として生きていくために必要なことをたくさん学ばせてもらったような気がします」

ジュニアユースでは、同期に「自分の意見を持ち、それをはっきり主張できる選手」と評する小林祐希選手（元日本代表、いわてグルージャ盛岡）や、野球解説者高木豊氏の次男としても知られる高木善朗選手（アルビレックス新潟）。2歳下には「恵まれた才能を持ちながらも、ひたむきに努力を続ける姿が印象に残っている」という中島翔哉（浦和レッズ）など、錚々たる面々が揃っていた。南部選手も彼らの卓越した技術や、ひたむきに練習に打ち込む姿勢に刺激を受け、自身を奮い立たせていたというが……。

その中には、現在は俳優として活躍する竹内涼真氏の姿も見られたという。

「強者揃いのチームにおいて、レベルの高い練習に戸惑ったり、周囲のペースに追いつけないような場面もあったでしょうし、さまざまな辛さも感じていたんじゃないかと思います。ただどんな状況でも努力を続ける姿を何度か見ていて。現在、俳優として活躍する彼の姿を見ると、『当時と変わらぬひたむきさが、成功を手繰り寄せたのかな？』と思いましたし、当時の姿を知る僕も、陰ながら喜びを感じずにはいられませんでした」

当時J3の富山に入団もわずか1年で解雇

かくいう南部選手も、トップチームへの昇格は果たせず。高校卒業後は中京大学に進むことに。その後、限られた選択肢の中から当時J3リーグのカターレ富山（現J2リーグ）に入団し、プロ選手としてのキャリアをスタートさせたが……。間もなくして厳しい現実を思い知られることとなる。

「入団が決まると、チームから『人数が足りていないDFをやってほしい』と言われて。これまで一度も経験のなかったサイドバックや、センターバックとしてプレーすることになりました。当時のチームの事情を理解して、自分なりに全力で頑張りましたけど、今振り返ると、思い通りのプレーはあまりできなかったかな……」

だがDFとして、これまで自分がプレーしていたFWの選手と対峙する時間は、南部選手のその後のキャリアに大きな影響を及ぼした。

「DFとしてプレーする時には、FWをやっていた時の自分が相手にされて嫌だったことをするように心がけていました。異なるポジションを任された経験でプレーヤーとしての視野も広がったと思いますし、とにかく練習量の多いチームだったので、試合に出られない中でも選手としての基礎を築くことができました。とにかくプロの選手として、成長させてもらった時間だったと思います」

月給30万円から飛躍のきっかけを掴んだ

しかし、南部選手が感じていた手応えとは対照的に、わずか1シーズンで富山との契約は終了。その後の3年間はサッカーの指導者として生計を立てながら、JFLのブリオベッカ浦安（現、ブリオベッカ浦安・市川）、現在はJ3に属するFC大阪でプレーを続けた。

「JFL時代も名目上はプロ選手として契約をさせていただいていましたが、月収に換算すると30万円ほどだったと思います。多くの選手が他の仕事とサッカーを掛け持ちしていたので、僕も『サッカーを見る視野が広がれば良いかな』という思いから、空いている時間に、指導の仕事を引き受けることを決めました」

指導者として、子どもたちのサッカーを俯瞰的に見た経験は、南部選手にプラスの影響を及ぼした。

「初めてグラウンドの外でサッカーに触れてみて、監督が求めているプレーが的確にできる選手は、年齢問わずに重宝されることがわかりましたし、その期待を上回るプレーができれば、自ずと上のステージにいけるんだろうなと気付かされて、その後のサッカー人生においても大きな指針になりました」

南部選手は26歳の時に、活躍の場を求めて東南アジアのタイへと渡り、トライアウトを受験。3年間タイでプレーした後にインドネシアに渡り、今季で4年目を迎えた。

さまざまな紆余曲折経験し、活路を見出してきた南部選手。「本当に運に恵まれていた」と話す競技生活を支えてきたのは、強い精神力に他ならない。

「技術ももちろん大切ですが、技術に優れた選手はたくさんいますし、そこで決定的な差をつけるのはなかなか難しかったりもする。個人的には技術よりも、さまざまな壁にぶつかった時の冷静な思考や、それを乗り越える強い気持ちの方が何倍も重要だと思っているんです」

今年6月には南部選手も通った八王子市立山田小学校で、EU JAPAN SPORTS と協業し、後輩たちを前に講演会を実施。

「目標に向けて一歩踏み出すきっかけを作りたい」という思いが込められたイベントでは、南部選手が異国の地で培ってきたメンタルの整え方や考え方、そして努力を続ける大切さなどが語られ、双方にとって有意義な時間を過ごした。

「プロの選手として、日々のプレッシャーを感じながら試合に出続けるには、どこのクラブであってもそれなりの精神力が求められますし、地道な練習や自分のきちんとした考えなくして、苦しい局面を乗り越えることはできないと思います」

後輩たちの前で、プロ選手として生きてきた矜持を語った南部選手は、33歳を迎えた新シーズンに、どのようなプレーを見せるのか。円熟味を増したその勇姿に注目だ。（第2回了）。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部