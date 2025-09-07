サッカー日本代表はアジア最終予選を1位で終え、2026年北中米W杯の出場権を手にしたが、日本代表の安定した戦いぶりとともに注目を集めたのが、新興勢力の台頭だろう。

特に日本代表と同じC組の4位に入り、アジア予選プレーオフに進出したインドネシア代表は、かつてはFCバルセロナなどで活躍したオランダ人のパトリック・クライファート氏が監督に就任。かつての宗主国だったオランダをはじめとする欧州からの帰化選手が代表チームに加わり、着実に力を伸ばしている。

昨シーズンまでインドネシア国内リーグBRIのバリ・ユナイテッドとボルネオFCに在籍した南部健造選手（33）に、成長を続けるインドネシアサッカーの今を語ってもらった（全2回のうち第1回）。【白鳥純一／ライター】

サッカーが国技を上回る人気競技に

人口は世界第4位の約2億8160万人 （2024年・日本貿易振興機構調べ）。その約4分の1を15歳以下が占め、若さと活気に満ち溢れたインドネシアでは、サッカー熱が急速に高まっているという。

「インドネシアの国技はバトミントンですが、僕の感覚ではサッカーが人気の点では上回っているような印象を受けます。地元クラブのプレイヤーをアイドルのように追いかける女性も増えていますし、多くの若い世代がサッカーに夢中になっていて、その勢いは凄まじいものがありますね」

そう話す南部選手は、バリ・ユナイテッドとボルネオFCに在籍し、ボランチとして21試合に出場し、チームを支えた。

「僕が昨年在籍したボルネオFCは、スペイン人指揮官の元で戦術が浸透していて、成績も良かった（リーグ4位）んですけど、多くのチームが戦術や組織力の指導に力を注いでいるものの、まだ一部にしか浸透していない現状はあるのかなと。ミーティングでは監督から細かい指示が飛び交うものの、実際の試合になると個人の能力に頼っているチームがまだまだ多いので、一芸に秀でた選手が活躍しやすい傾向はあるのかなと思います」

南部選手のコメントからは、インドネシアのサッカーにまだまだ発展の余地があることも窺わせるが、帰化選手の加入や、積極的な投資を続ける各クラブの努力の甲斐もあり、着実にレベルアップを続けている。

年間1億円で非課税のケースも

多くの選手がインドネシアでのプレーを選択するのは、W杯出場を始めとするプレーヤーとしての夢や目標もさることながら、各クラブの手厚いサポートも背景にあるという。実業家や石油などを保有する資産家、華僑といった面々がオーナーを務めるインドネシアの各クラブは、潤沢な資金で補強を進め、自チームの強化に奔走しているそう。そのため同国のサッカー界は、高いレベルの競争が生まれ、選手の年俸も高騰。数年前に比べると、やや落ち着きを取り戻しているものの、俄然“バブル状態”にあると言っても良い状況だ。

「詳しいことはわかりませんが、僕の年俸は、日本でプレーしていた事と比べると10倍近い金額ではないかと。僕がBRIでプレーすることになった3年前の話になりますが、当時のチームで1番の“高級取り”とされていた選手の年俸は、1億円くらいで。噂によると、他チームには約1億5000万円の選手も在籍していて、彼がリーグ1の“高給取り”だと耳にしたこともあります」

南部選手は、自身の“好待遇”について、こう続けた。

「日本と違って、インドネシアでは選手に課せられる税金や、光熱費、家賃の一部はクラブが払ってくれるんですよ。なので、生活費もほとんどかからず、給与の額面をそのまま手取りとして受け取れる点は、BRIでプレーする大きなメリットかなと思います」

南部選手がプレーするBRI1部は全18チームで、今季からはルールが変わり、1チームにつき最大11名の外国人選手の在籍が可能になった。だが、公式戦のベンチ入りが許されるのは8名までで、南部選手を含む外国人は、試合出場を懸けた厳しい競争に身を置くことになる。

「思うような結果が出ない時には、チームスタッフが一言も口を聞いてくれずに、肩身の狭い思いをして過ごすこともありました。でも、試合で活躍した途端、彼らの態度が急変し、フレンドリーに接してくれるようになったりして……（苦笑）。異国の地で“外国人”としてプレーする難しさや、結果が求められる厳しさを何度も味わいました」

だが、そのようなプレッシャーを背負いながらも、身長173cmでサッカー界ではやや小柄な南部選手は、自身の強みとする献身的な動きと俊敏性に磨きをかけ、チームで存在感を示していった。

批判のDMが100通以上届いたことも

南部選手は中京大学を卒業した2015年、当時J3に在籍していたカターレ富山（現在J2）に入団するも、試合出場の機会はなく、わずか1年で戦力外通告の憂き目に。その後の3年間はサッカーの指導者として生計を立てながら、JFLのブリオベッカ浦安（現、ブリオベッカ浦安・市川）とFC大阪（現在J3）で計3シーズンプレーを続けた。

「僕にはもうこれ以上、同じカテゴリでプレーすることはやめようと思いました」

26歳の時に一度は無所属の身になり、「一時は引退を考えた」という南部選手だったが、代理人との相談を経て、東南アジアのタイでのトライアウト受験を決断。その後は同国2部リーグのカセサートFCへの加入が決まり、現役を続けることが出来た。そして、2019年からの約3年半にわたり、タイ国内リーグで5チームを渡り歩いた南部選手は、2022年6月にインドネシアの強豪PSMマカッサルのオファーを受諾し、新天地に活躍の場を移した。

「チームに入団したばかりの頃は、期待を裏切るパフォーマンスが続いてしまったこともあり、僕のSNSに悪口を書かれたDMが、毎日百件以上送られてきたこともありました」と辛い経験も明かすが、それでも徐々に環境に馴染んだ南部選手は、主力選手としてチームを支え、移籍1年目でPSMマカッサルのリーグ優勝に貢献。日本人としては初のBRIリーグ優勝も経験した。

「批判的なDMを受ける中でも結果を残し、やっとスタートの土俵に立つことができてとにかくホッとしましたし、『諦めずにサッカーを続けてきて良かったな』と喜びを感じずにはいられませんでした。チームメートと共に優勝パレードに参加した時には、熱心なサポーターの方から“自分の子供に『ケンゾー』と名付けたから”と驚きの報告を受けたりもしましたし、サッカーで足跡残せたことは僕にとっても大きな自信になりました」と、慣れない異国の地で掴んだ栄冠を感慨深げに振り返った。

東南アジアでプロ選手になることのメリット・デメリット

現在の日本サッカー界は毎年100名を超える選手がJリーガーとなり、プロ選手としてのキャリアをスタートさせるが、その一方で平均引退年齢は25〜26歳と言われ、厳しいポジションが待ち構えている。日本のクラブから声がかからずとも、プロになる夢が諦められない学生や、日本で実力を発揮できないJリーガーが、東南アジアに活路を見出すことも一つの選択肢になりそうだが……。

「日本の当たり前とかけ離れていることがたくさん襲いかかってきますし、ピッチに立つまでに乗り越えなければならないことがあるので、本当に相当な覚悟がないといけない。メリットもデメリットもありますが、簡単な気持ちでオススメすることは絶対に出来ません」

そう警鐘を鳴らした南部選手は、自身が実際に体験したエピソードを明かした。

「タイのチームに在籍している時、ビザの期限が迫っていたので、一度隣国のラオスに出国し、手続きを終えてタイに戻ることになったんですけど、チームの方に『現地の警察がついていてくれるから安心だよ』と言われて送り出されたものの、実際に国境に向かうと、担当の警察官が裏でマフィアと繋がっていていることがわかって、案内の代償として、違法薬物の取引を持ちかけられました。もちろん僕は触ることも、購入もせず、幸いなことに大きなトラブルに巻き込まれることもなく済みましたけど、僕は日本との環境の違いに戸惑う場面や、相手を信用できない状況をたくさん乗り越えてきたので、チャレンジを考えている皆さんはそれらを踏まえた上で、慎重に決断すべきなのかなと思います」

憧れの先輩であり続けるために

さまざまな貴重な経験積み重ねてきた南部選手は今年6月、一般社団法人EU JAPAN SPORTSと協働で、母校である八王子市立山田小学校の開校50周年記念イベントに登場し、講演を行った。

「まだまだ現役を続けるつもりではありますが、将来はサッカーを通じてキャリア構築や、金銭の知識などを学べるアカデミーを設立してみたい」と話す南部選手の思いが詰まったプログラムは、子どもたちが自身の夢や目標を叶えるためのヒントがちりばめられた内容に仕上げられている。

「母校に通う子供達と過ごした時間は、僕にとっても新鮮で、さまざまな発見することができた貴重な機会だったと思っています。皆さんが僕のことを“憧れの先輩”として見てくださっているように感じる場面もありましたが、それに相応しい存在であり続けるために、一層頑張らないといけないなと感じました」

子供達との交流を通じて生まれた思いとともに、南部健造選手は、どのようなパフォーマンスを見せるのだろうか。その勇姿に注目したい（第1回了）。

