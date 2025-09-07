フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が7日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。TBS時代の思い出の番組について語った。

田中とお笑いコンビ「サンドウィッチマン」は、2012〜14年に放送されたTBS「女子アナの罰」で共演した仲。女性アナウンサーが体当たり企画に挑戦するという番組だったが、「自分で企画書書いて、実現した番組だった」と明かした。

衝撃の事実に、伊達みきおは「えっ、あれ、みな実ちゃんが企画書出したの？知らなかった」とびっくり。田中は、番組を企画したきっかけとして「あれは、TBSのアナウンサーが、自分の局の編成の人とか営業の人に知られてないことを問題視して、もっとみんなに知ってもらいたいと思って」と振り返った。

13年前から田中を見ている伊達は「あの番組でみな実ちゃんハネたね。そこからだよね、みな実ちゃん」としたり顔。田中から「そっからだったかな？」ととぼける声が上がるも「田中みな実伝説はそっから始まってますから」と言い切り、スタッフを笑わせていた。