女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の「ファン感謝祭in高知」が6日、物語の舞台となった高知市文化プラザかるぽーとで開催され、柳井のぶ役の今田、辛島メイコ役の女優・原菜乃華（22）、朝田羽多子役の女優・江口のりこ（45）が登壇した。応募総数は約4400件、当選倍率は約10倍の人気。20日（前8・15〜8・58＝四国4県）と23日（前6・10〜6・53＝全国）に総合テレビで放送されることも決まった。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

▼今田美桜 撮影が終わって2週間くらい経ちますが、1年間無事に終われてホッとしております。私がドラマの中で印象に残っている言葉は、次郎さんの「全力で走れ。絶望に追いつかれない速さで」です。のぶとして、この言葉をずっと大切に何度も思い出しながら頑張っていました。悩むことも色々ありましたが、撮影はとても充実していて濃密な時間でした。のぶの影響を受けることや、のぶとして台詞を言う時に自分にグサッとくる瞬間もありましたが、のぶと一緒に自分に対しても凄く向き合った1年でした。色々な瞬間で、高知県の皆さんからの愛を感じられて、撮影を頑張ることができました。本当にありがとうございました。放送はもう少しあるので、最後まで温かく見守ってもらえたらうれしいです。

▼原菜乃華 健太郎さんとのシーンは、見てくださる皆さんにピュアなキュンキュンをお届けできたらという思いで演じていました。この初恋が実るかどうか分からない時から見守っているので、長い期間を経て結ばれてうれしかったです。娘の初恋が実ったみたいな気持ちになりました。1年間本当に楽しかったです。メイコは好奇心旺盛で楽しい子で、ずっと心の中にいます。また、今日も今田さんや江口さんの顔を見るだけで、凄く温かい気持ちになりました。本当に素敵な作品だったとあらためて思いました。今日はお客さんの目がメイコ、のらくろ以上にキラキラしていて、幸せをチャージできました。とても楽しい時間でした。

▼江口のりこ コミカルな羽多子にこんなに笑ってくれてありがたいです。私の演技に関して、多くのファンの方々から「あれはアドリブですか？」と質問がきましたが、あれは全部台本通りで、チーフ演出の柳川強監督が、こんな演技どうですか？と毎回導いてくれます。「あんぱん」を1年近く撮影してきた中で、私の中で一番思い出すのは、やっぱり朝田家ですね。釜じいがいて、くらばあがいて、豪ちゃんがいて、たまにヤムさんがいる、その人たちの顔が忘れられませんし、3人娘の母親になれてよかったという思いはあります。こんなに愛がいっぱいで驚きました。本当に皆さん、ありがとうございました。