【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は６日（日本時間７日）、敵地ボルティモアで行われたオリオールズ戦で先発して九回二死まで無安打投球を続けたが、１番ホリデーに右越えソロ本塁打を許し、日本人投手３人目の無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）の達成を逃した。

山本は８回２／３を１安打１失点、１０奪三振だった。球数は１１２球。ドジャースは山本の降板後に救援陣が３失点し、３―４で２試合連続のサヨナラ負け。５連敗となった。１番指名打者で出た大谷翔平は５打数１安打１打点だった。

ノーヒットノーランは、大リーグの日本人投手では野茂英雄がドジャース時代の１９９６年９月１７日のロッキーズ戦とレッドソックス時代の２００１年４月４日のオリオールズ戦で、マリナーズの岩隈久志が１５年８月１２日のオリオールズ戦で達成している。山本はオリックス時代の２２、２３年に２年連続で達成している。

山本由伸「（快挙を逃して）すごく悔しかった。最後は僕が選んだ球で、悔しさと、やられたか、というそんな感じだった。（ホリデーに対しては）いいコースにはいっていたけど、ちょうどカットボールにタイミングが合ってしまった。またこういう投球ができるように頑張りたい」