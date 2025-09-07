»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¸¹¡Ä²ó¼ý¤·¤Æ¿¹¤Ø»ñ¸»½Û´Ä¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×2050Ç¯¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¸Ï³éÌäÂê
ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¸¹¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¸¹¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÀÚ¤ì¤¿¤ê¥µ¥Ó¤¿¤êÄê´üÅª¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¸¹¤Ï²¿¥´¥ß¤Ç½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
2022Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¸¹¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿¢ÎÓ»Ù±ç¤äÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡£¸½ºß²ó¼ýµòÅÀ¤Ï³Ú´ïÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë35¥«½ê°Ê¾å¡£ÀìÍÑ¥«¥Û¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸¹¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¸¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë544.8¥¥í¡£³èÆ°¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡¢NPOË¡¿Í¿å¼é¤Î¶¿¼·¥ö½ÉÍý»öÄ¹¡¢³¤Æ£ÀáÀ¸¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÀÚ¤ì¤¿¸¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
³¤Æ£¡§¥®¥¿¡¼¤Î¸¹¤Ï¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥¹¥º¡¢Æ¼¡¢¥ê¥ó¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¶âÂ°¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¹¶â¤·¡¢»³¤Ë¿¢¼ù¤ò¤¹¤ë³èÆ°¤Ê¤É¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ñ¸»¤Çºî¤Ã¤¿¸¹¤«¤é¿¹¤ò°é¤Æ¤ë¡£»ñ¸»½Û´Ä¤Î·¼È¯¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿¢¼ù²ñ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡©
³¤Æ£¡§2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¿¢¼ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¿¢¼ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿¹¤äÎÐ¤Ë´¶¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Éý¹¤¤Ç¯Âå¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ë¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤¤´À¤«¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¤ª¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
³¤Æ£¡§¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¸¹¤Ï¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¸µ¡¹Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ó¼ýÍÑ¥«¥Û¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë³Ú´ïÅ¹¤µ¤ó¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤¼¤Ò³ÈÂç¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³èÆ°¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡©
³¤Æ£¡§¿Í¤ÏÃÏµå¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÃÏµå¤¹¤Ù¤Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¸¹¤ÎÇÑ´þÎÌ¤¹¤´¤¤¤«¤é½õ¤«¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö³Ø¹»¤Î·Ú²»Éô¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ï2050Ç¯¤Ë¤Ï¸½ÍËäÂ¢ÎÌ¤ò¤Û¤Ü»È¤¤ÀÚ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÎà°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë