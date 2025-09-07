ママたちがもっとも読んだ「まんが記事」トップ10！1位は介護拒否の…【2025年8月ランキング】
ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。
編集部が選ぶ、2025年8月ママスタセレクト人気まんがベスト10は？
第10位 ＜義母の彼氏は30代！＞スナック経営する義母に運命の出会い！？お相手は16歳年下
原案・ママスタ 脚本 ササミネ 作画・金のヒヨコ 編集・井伊テレ子
第9位 ＜義母の嫌がらせ？＞義実家から送られてきた段ボール。中身は夫と元カノの思い出の品
第8位 ＜義母「アナタはうちの娘！」＞疎遠の義実家から突然の連絡「地元に帰ってくるように」
原案・ママスタ 脚本 物江窓香 作画・野草しらべ
第7位 ＜義姉、甘やかす方針？＞残した食事は「あなたたちが食べてね！」月1食事会でモヤッ
原案・ママスタ 脚本 物江窓香 作画・魚師 編集・塚田萌
第6位 ＜大好きな義姉が豹変＞久々に会えたのに！？よそよそしい対応に違和感⇒モヤモヤする
原案・ママスタ 脚本 motte 作画・春野さくら 編集・海田あと
第5位 ＜義姉、ヒマなのに？＞身体麻痺の父のサポートに疲弊する母「精神的にキツいの…」
原案・ママスタ 脚本 rollingdell 作画・ゆずぽん 編集・石井弥沙
第4位 ＜帰省シーズンは義弟を優先！？＞普段は良好な関係！…が「私は家政婦じゃないッ！」
原案・ママスタ 脚本 物江窓香 作画・ちょもす 編集・海田あと
第3位 ＜3万で！義家族とトラブル＞久しぶりの帰省。義母「手土産はいらないよ」本音かな？
原案・ママスタ 脚本 motte 作画・ちょもす 編集・海田あと
第2位 ＜義兄を呼ばないで＞イベントは家族だけで過ごしたいのに！無神経な夫と義兄にイラッ…
原案・ママスタ 脚本 motte 作画・Ponko 編集・海田あと
第1位 ＜義妹、介護しない宣言！＞人の痛みに寄り添うことができる彼。40歳、結婚を決意！
原案・ママスタ 脚本 渡辺多絵 作画・猫田カヨ 編集・井伊テレ子
ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。
引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。
文・編集部