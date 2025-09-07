鍋サイズの「巨大プリンアラモード」を作ってみた！ クリームチーズとホイップクリームの濃厚さで“悪魔的美味しさ”のレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【巨大プリンアラモード】豪華な貴方へ【VOICEROIDキッチン】』という山だ山さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

デカイっていいですよね 沢山食べられるんですもの 綺麗で美味しそうな盛り付け技術が欲しい今日この頃です

投稿者の山だ山さんが鍋サイズの巨大なプリンアラモードを作ります。

まずはカラメル作り。砂糖に水を入れたら600wで3分ほどチン。そこへお湯を加えてよく混ぜるのですが、このとき跳ねるのでご注意ください。

できたカラメルは固まる前に鍋に入れておきます。山だ山さんが選んだのは耐熱ガラス製の鍋。このあとオーブンで焼く工程があるので、オーブン使用が可能な鍋または器を使います。

続いてはプリン液作り。常温に戻したクリームチーズをボウルに入れてハンドミキサーでよく混ぜます。山だ山さんは炊飯釜と書いてボウルと読んでいますが、コーティングが痛みますのでくれぐれも炊飯釜ではなくボウルをご使用ください。

柔らかくなったクリームチーズに卵を1個ずつ加え、そのつど攪拌します。

次に鍋を用意し、ホイップクリームと牛乳と砂糖とバニラエッセンスを入れて加熱。沸騰する前、鍋の縁からプツプツと泡が出てきたところで火からおろします。これを先ほどのプリン液に入れて最後の攪拌です。

できたプリン液をザルで濾しながら鍋に入れました。天板に水を張って、150℃に予熱したオーブンで60分焼きます。

焼けたら粗熱を取り、冷蔵庫で冷やします。

次はデコレーションの準備です。キウイフルーツを半月切りにし、ホイップクリーム100gは砂糖7gを入れて8分立てにしておきます。

総仕上げです。お皿にプリンを出しました。

プリンの上にクリームを絞ってフルーツを飾り付けて……

巨大プリンアラモードの完成です！ 迫力がありながらもちゃんと美味しそうな仕上がりに、「堕落確定の見事なプリンだ」「プリン好きの夢が詰まってますね」「おいしそう」などの声が寄せられました。

食べやすいサイズにカットしていただきます。フォークが入るとクリーミィさが伝わってきてとても美味しそうです。山だ山さんによると、フルーツの酸味とクリームの甘味とプリンの濃厚さが合わさり悪魔的な味わいだとか。食べてみたくなったという方は、混ぜ具合など動画を参考にお試しください。

