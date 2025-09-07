タレントの辻希美さんが、2025年8月31日に公式YouTubeチャンネルで「【辻の３食】出産2日前〜前日の産院での３食をお届けします！【食べる辻】」と題した動画をアップ。知られざる出産前の食事の様子を公開した。

「全然寝られなかった」出産2日前の様子

辻さんは、8月8日に第5子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。動画内では、次女を出産する前の姿を収めている。

前日入院予定だったものの、おしるしや前駆陣痛が来たうえに、検査結果によって点滴をしなければならない状態となり、2日前の入院となったと語る辻さん。病院食には「めっちゃおいしいんだけど」と満足げな様子で、出産前の状態を語った。

「ここ最近さ、赤ちゃんは下がってるんだけど、胎動が止まらなくて、本当に夜眠れないの。昨日は、希空と青空を産んだ週数を超えてるから、希空と青空は破水から始まったから、それが怖すぎて。家から遠いし病院が。だから昨日は、ちょっとした痛みにも敏感になっちゃって、全然寝られなかった」

ちなみに、出産前の体重はプラス10キロほどで抑えられたそうだ。「今は食べたいもの食べて、体力つけます」と、5度目の出産だけに余裕を見せる場面もあった。

不安と痛みに耐えながらの出産前日

そして翌日、起床したものの「全然寝られなかった。4時半くらいまで寝られなくて、そこからたぶん寝て、7時っていう感じだったので」と眠そうな様子。

「なんかちょいちょいおなかも張るしさ、胎動で神経みたいなところをこうバーンってやられるともう飛び上がって起きる感じ。でも、これもあと今日だけだ、もう終わっちゃう。妊婦生活ラストの1日ですね。長かったけど早かったな」

辻さんによると、今回の妊娠が一番体の負担が大きかったという。

「楽しみでもあるんだけど、やっぱり怖い」「マジでもうちょっとで会える。終わっちゃうな、妊婦生活。この胎動も今は痛い痛いって言って、思うけどなくなっちゃうね。それはそれでさみしい。でも早く会いたい」とさまざまな感情が入り混じっていることも告白した。

分娩台には、「母の日」に子どもたちからもらった手紙を持参すると語った辻さん。その後、夫の杉浦太陽さんと三男の幸空くんが病室に到着し、宿泊したという。

出産前の知られざるエピソードを明かした辻さんに対し、コメント欄では「ドキドキな中、直前までこうやってリアルな辻ちゃんを動画に残してくれて、本当に嬉しいです」「自分もお産頑張るぞ！っていう気持ちになれます！」「やっぱり不安と痛みに耐えながらの入院だったんですね...」といった声が寄せられた。