黒柳徹子さんが上梓した『トットあした』（新潮社）は、出会った人たちの言葉を振り返りながら半生をたどり直した自叙伝だ。同書で紹介された3人の女性にまつわる、今では失われたような豊かで、人間くさくて、明るいエピソードを改めてご本人が語ってくれた。

続いてこちらは亡くなるまで互いを愛し続けた夫婦の話だ。

あるとき、俳優の森光子さんからこんな話を聞く。

「神様が1枚の紙に組み合わせのいいカップルの名前を何億枚も書いてから、それを二つに破いて地球上にばらまく。人間はその片方の紙を持って生まれて、もう片方の紙を探す旅をする。一度は見つけたと思っても、結局合わないこともある」

黒柳さんは、この夫婦こそ片方の紙を見事に探し当てた二人だと思っている。

俳優・沢村貞子さんと大橋恭彦さんである。黒柳さんは当時渋谷区にあったお宅をたびたび訪ね、それぞれを「母さん」「父さん」と呼ぶほどの間柄になった。〉

「家では父さんの言うことが絶対なんだ！」と驚愕

知り合ったのは、1961年に始まったNHKのテレビドラマ「若い季節」でした。沢村さん手作りの、見るからにおいしそうなお弁当を分けてもらううちに「母さん」と呼ぶようになって、ほどなくお宅にも伺うようになりました。

ご主人の大橋さんは「映画芸術」という雑誌を出版する評論家で、気難しいところもあるんですが、私のことは初対面のときから嫌がらなかったですね。

母さんは歌舞伎の家の出身だけあって、仕事に厳しく、セリフを忘れたり、NGを連発する俳優たちは、母さんの前では小さくなっていたんです。そんな母さんなのに、自宅では父さんに決して逆らいませんでした。自分がNGを出さずにいたのも、他の人のNGに厳しかったのも、早く撮影を終えて、父さんのいる自宅に帰りたいからでした。

父さんは、あだ名通りの「殿」そのもの。ある日、母さんが父さんに命じられて、松葉牡丹をお庭の池の周りに植えたんです。翌日、私が遊びに行くと、父さんが庭を見下ろして「花はまだ咲かんじゃないか」と不満そうなんです。「昨日植えて今日咲くわけないじゃない」って私が言おうと思った瞬間、母さんがしおらしく「どうしたんでしょうね」と言った。私は驚いて、「家では父さんの言うことが絶対なんだ！」って。

「日本の男はこんなものかなあと思って（笑）」

それ以外にも例えば、明日撮影の台本を母さんが開こうとしたら、「そんなもの、見るのよしなさい」って父さんは怒るんです。母さんは「そうですね」なんて言って、そーっとトイレに台本を持ち込んで、自分のセリフを確認していました。まだドラマが、ナマ（生放送）の時代です。

「映画芸術」はハイブロウなんだけど売れなくて、赤字続きでした。母さんの稼ぎで、社員の給料も捻出していました。なのに「そんなもの」なんてね（笑）。

役者仲間が来て、父さんや母さんと一緒に麻雀卓を囲むこともあったんですが、父さんは負けが込んでくると、すぐ「わしゃやめる」。隣の部屋に行くときに母さんに向かって、「あんたも、もう寝なさい」。

母さんは料理が上手で、私もよく一緒に食べさせてもらったんですけど、父さんは「おいしいよ」とか決して言わないんです。母さんも別に聞かない。私が父さんに「おいしい？」って聞いたら、「うまいから食ってんだよ」と身もふたもないの。日本の男はこんなものかなあと思って（笑）、「おいしいって言ってあげたらいいのに」と言うと、「食ってんだからうまいに決まってるじゃないか」。そしたら母さんも「うん、そうだよ」。

「私に何も言わないで死んじゃったんだよ」

母さんは父さんのこと、ほんとうに好きだったんだと思います。背が高くて知的でハンサムで。そして、父さんとの時間を大切にしていました。二人とも前の結婚がうまくいかなかったんだけど、父さんは離婚ができない状態が長く続いていたんです。母さんが還暦を迎えた年に、ようやく正式に夫婦になれました。

そして81歳になった年に母さんは役者を引退して、父さんの願いで海の見える（神奈川県）葉山へ引っ越しました。その数年後、出会ってから50年目になる95年の出版予定で、これまでの道のりを二人で本にまとめようと、まず父さんが書き始めたんです。ところが体調を崩して入院してしまった。

母さんは病院でずっと付き添っていたんですが、父さんが気遣って、「家に戻って寝なさい」と言ったんです。「そうしますね」と帰宅したところへ亡くなったという知らせが来た。

私もすぐに駆け付けたのですが、母さんはつっかえ棒をなくしたようになって、「私に何も言わないで死んじゃったんだよ」と泣きじゃくって……。父さんに言われるまま、自宅に戻ったことを後悔していました。

「あの世で会ったときに……」

そして、本はもう書けないと言い出したんです。私が母さんに「あの世で父さんに会える？」と聞くと「そりゃ会えるさ」と断言したので、「会ったときに本は出したのかって聞かれたらなんて言う？」と話したら、続きを書く決心をしてくれました。それが『老いの道づれ』という本です。

その続きを書いているとき、母さんは偶然、父さんが遺した原稿を見つけたんです。「別れの言葉」と題されて、「ありがとう」と書いてありました。

「わたしは幸せだった。（略）愚鈍な上に学もない、貧しくて小心な落ちこぼれ人間でしかなかった私が、戦後、無一文のどん底から、なんとか生きのびてこられたのは、唯ひとり、貞子（ていこ）（注・母さんの本名）という心やさしく、聡明な女性にめぐり遭えたからである」。なんて率直な告白！ 「おいしいよ」と言わなかった父さんの、深い感謝の言葉でした。

母さんはあんまり感情を表に出す方ではないのですが、このときばかりは「うれしいよ」って手放しで喜んでいましたね。

「こんないい人なのにさ、幸せにならないと悔しいじゃない」

父さんが亡くなって2年後、母さんも体調が思わしくなくなります。亡くなるまでの3週間ほど、私は毎日のように葉山へ通って、ベッドに寝たままの母さんとこれまでのいろんなことを話しました。ある日、私に向かって「きれいね」と言ってくれたんです。「お化粧しているからよ」と返しても、「いや、本当にきれいだよ」って。そして、こう話してくれました。

「あんたにも幸せになってもらいたいのよ。こんないい人なのにさ、幸せにならないと悔しいじゃない」

いま思い返しても、本当にあらかじめ神様が選んで、お互いをきちんと見つけたようなご夫婦でした。

〈永六輔さんは、こう言っている。

「死者を覚えている人がいる限り、その人の心の中で生き続けている。最後の死は、死者を覚えている人が誰もいなくなったとき」（『永六輔のお話し供養』）

黒柳さんも、『トットあした』を通じて、誰かが彼らのことを記憶にとどめてくれたら、と願っている。〉

前編【「私が留守番電話を入れた時間に、向田さんは飛行機事故に…」 黒柳徹子さんが明かす、向田邦子さんとの秘話 今でも作るという「向田さん直伝のレシピ」とは】では、向田邦子さん、文豪森鴎外の息女・森茉莉さんとの心温まる交流について語ってもらっている。

取材・構成/ノンフィクション・ライター 西所正道

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載