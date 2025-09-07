【全2回（前編／後編）の前編】

黒柳徹子さんが上梓した『トットあした』（新潮社）は、出会った人たちの言葉を振り返りながら半生をたどり直した自叙伝だ。同書で紹介された3人の女性にまつわる、今では失われたような豊かで、人間くさくて、明るいエピソードを改めてご本人が語ってくれた。

【写真を見る】愛猫をあやす向田邦子さん 妹・和子さんと笑顔を見せる2ショットも

“禍福はあざなえる縄のごとし”という言葉の意味を確認したのが、向田邦子さん（作家、脚本家）と交わした最初の会話でした。

お会いしたのはTBSのスタジオで、向田さんがあるラジオドラマのシナリオを書いていて、私はそれに出演していました。その頃私は30歳くらい、向田さんは四つ年上です。彼女は当時から筆が遅くて、その日も締め切りに間に合わず、局まで来て書いていらしたんですね。

シナリオを書き上げてホッとしたのか、向田さんから話しかけてくださった。そこで私は読んだばかりのシナリオにあった“禍福は……”の意味を、大体は知っていたけど、それで合ってるかしらと思って尋ねると、こうおっしゃいました。

「人生では、幸せと災いは、かわりばんこに来るの。つまり、幸福の縄と不幸の縄とをよってできているのが人生だ、ということじゃないかしら」

私は楽天的な性格ですから、「幸せの縄2本で編んでいる人生はないの？」と聞いたら、言下に「ないの、ないのよ！」って強い口調でおっしゃったんです。

「いつか私以外の誰かのためにも役立つかもしれない」

〈そう語るのは黒柳徹子さんだ。黒柳さんが6月に上梓した『トットあした』で、ご自身の「あした」をつくってきた23人の言葉が紹介されている。向田さんもその一人で、ほかにトモエ学園校長の小林宗作さん、永六輔さん、久米宏さん、アラン・ドロンさん、渥美清さんなどが登場する。彼らの言葉を紹介しながら黒柳さんの半生を振り返る趣向だ。

「いろんな人からかけられた言葉で、救われたり、励まされたり、自分という人間が何となくわかったりしたことは、これまでに数えきれないほどありました。私はそれを記憶に刻みこむだけで、メモにとることもせずにきました。でも、本に書いておけば、そんな言葉がいつか私以外の誰かのためにも役立つかもしれないと思ったんです」

ここでは、向田さんを含め、本書にも登場する女性3人に絞って、思い出を語っていただいた。

向田さんを巡る話の続きは……。〉

毎日のように向田さんのマンションに通うように

向田さんの霞町のマンションにお邪魔したのは、（俳優の）加藤治子さんに連れられて行ったのが最初でした。向田さんもそんなに忙しくない頃だったのか、「いつでもいらっしゃい」と言ってくださって、毎日のように通うようになりました。

私はまだNHKに所属していたけど、TBSやNET（現テレビ朝日）など民放にも出始めた頃だったんです。内幸町（NHK）と赤坂（TBS）と六本木（NET）の真ん中に向田さんのマンションがあって、空き時間をつぶすのに便利だったの（笑）。でも、よっぽどウマが合わないと、あんなに毎日、私も行かないし、向田さんもイヤな顔をしたと思います。

向田さんは私が部屋にいても気にならないらしく、「これ終わらせるから待ってて」と原稿を書いていることもありました。私も私でほったらかしにされても平気なので、ソファに寝転んでドラマのセリフを覚えたり、猫の相手をしたり。

彼女の仕事が一段落すると、ずっとお喋りしていました。昼間話して、また夜、帰宅してから電話で話して、休みの日も電話して、「よく話すことあるわねえ」と母にあきれられたくらい。何の話をしたか、全然覚えていないのが残念だけど、恋愛の話や相談ごとは一切なかったから、映画や本、ファッション、食べ物、人のうわさとかじゃなかったかしら。

「私が留守番電話に吹き込んでいた時間に、台湾で飛行機事故に……」

向田さんが亡くなった後、なぜあれほど長い時間、つき合ってくれたのかな、と考えていたんです。その理由が分かったのは、後年、妹の和子さんがお書きになった『向田邦子の恋文』（2002年）を読んだときでした。向田さんはカメラマンの恋人を亡くされて、そのあとご実家を出て霞町のマンションで暮らし始めたんですね。寂しいというか、ちょっと人生のエア・ポケットみたいな時期だったのかもしれません。だから、恋人のことなんかを詮索しないし、放っておいても平気だし、面白い話も仕入れてくる私といるのが楽だったんじゃないかなって。

1981年8月、私は夏休みでニューヨークに行くことにして、出発当日、ふと向田さんに電話をしてみたら、留守番電話になって「台湾を旅行しています」という向田さんの声が流れてきました。あら、同じ時期に海外旅行してるのねと思って、メッセージを吹き込みました。「戦後すぐの頃、進駐軍から出回ってた、ゴムみたいな黒くてニチャニチャしたお菓子、あなた、エッセイに書いてたじゃない？ あれ、買ってきてあげるわ」。あれ、というのは“リコリスキャンディ”という甘草（かんぞう）を原料にしたお菓子で、アメリカでしか買えなかったんです。メッセージの最後に「帰ってきたら、旅のことを報告し合いましょうね」と入れたのですが、後から思えば、まさに私が留守番電話に吹き込んでいた時間に、台湾で飛行機事故に遭っていた……。

向田さんは乳がんになったけど、そのあと直木賞を受賞して、でも飛行機事故に遭遇して……「禍福はあざなえる縄のごとし」という言葉の意味を深く納得しました。そんな納得はしたくなかったことですけど。

向田さんに教わったレシピ

向田さんにはおいしい手料理をたくさんごちそうになりました。実はそのとき教わったレシピで料理することが、今でもあります。簡単なものばかりですけどね。

一つは、さやいんげんのショウガ和え。塩を少し入れてゆでたさやいんげんの上に、すりおろしたショウガをまぶして、お醤油を少し垂らして食べる。ご飯が進むんです。

もう一つは“魔法の油”。火にかけたオイルにニンニクやショウガやなんかをすりおろして入れるんです。そうやって香りや味をしみ込ませた油を瓶に入れて冷蔵庫に保存しておく。それをラーメンを食べるときに何滴か入れると、中華料理の名店みたいな味になるんです。

教わったお料理を食べると、パアーッと向田さんの記憶がよみがえります。

〈料理を作るというより、健啖家という共通点で仲良くなったのが、文豪森鴎外の息女・森茉莉さんである。泉鏡花文学賞に輝いた『甘い蜜の部屋』などの文芸作品を発表する一方、本誌（「週刊新潮」）では辛辣（しんらつ）なテレビ評「ドッキリチャンネル」を79年から85年まで執筆した。

元々、三島由紀夫から森さんの作品に対する激賞を聞いていたという黒柳さんだが、実際の森さんと顔を合わせたのはあるパーティー。「ドッキリチャンネル」の連載が始まった頃のことで、黒柳さんによると「一瞬で、友達になった」という。その2次会ではオムライスやビーフシチューなどを「女学生みたいに、半分こしたり」して山ほど平らげた。その夜、黒柳さんが車で森さんのアパートまで送っていくと、「ね、2分だけ、お寄りにならない？」と誘われて……。〉

ゴキブリが5〜6匹現れて……

そのアパートがものすごくてね（笑）。階段で2階に上がった突き当りの部屋でしたが、玄関には出前で取った丼とか、ざるとかが、よく崩れないなあという感じで、いくつも重ねてありました。部屋に入って明かりをつけると、今度はゴキブリが5〜6匹物陰に逃げていった。私、自分の家だったら、悲鳴を上げるのに、ここで騒ぐのは失礼だと思って黙っていました。

部屋の中も出前の丼や、新聞や雑誌が積み重なっていて、そのすき間を抜けた先の3畳ほどの部屋にテーブルがあって、そこの椅子に向かい合って座りました。森さんが「何かお飲みになる？」と聞いてくださって、自分の椅子をグワーッて動かすと、後ろに冷蔵庫が現れて、コーラを取り出したんです。部屋がいっぱいで、冷蔵庫なんて見えていなかったから驚きました（笑）。

コーラを飲もうにもコップが見つからない。それで森さんが隣の部屋に探しに行ってくれたのですが、襖が開いたときに見えたその部屋にも新聞・雑誌が天井まで積み上がっていました。すごく狭い“けもの道”の向こうに、物が大量に置かれたベッドらしきものとテレビが見えたから、ああ、ここでテレビを見て、「ドッキリチャンネル」を書いているんだなって。

探してきてくれたコップを台所で洗いましたが、シンクには半分ぐらい水が入ったアルミの鍋が置いてあるだけ。さっきの2次会でグラタンを食べながら、「私が作るときにはこういう器じゃなくて」なんて、ヨーロッパの貴族が使うような豪華な食器の話をなさっていたけど、料理をした形跡さえありませんでした。不思議と匂いのしない部屋でした。

でも、そのコップでしたコーラの乾杯ほどぜいたくな乾杯は後にも先にも経験がない、と思います。

電話で長話をする間柄に

ものすごい部屋でしたけど、森さんはまったく気にせず、「散らかってて、ごめんなさいね」などとも言わない。私も気になりませんでした。ハッと思うと、もう4時間も話し込んでいました。森鴎外のこと、お見合い写真をきれいに修整しすぎて、きっとお相手をがっかりさせたこと、パリ生活のこと、そしてすごい想像力で語られる夢のような美しい話にずっと驚かされていました。

その夜以来、電話で長話をする間柄になりました。必ず深夜にかかってくるから、森さんだ、と分かるんですね。私はチョコレートの箱なんかの甘い物を用意して、つまみながら何時間も話していました。

「今日は息子のジャックが恋人を連れてきて、私のベッドの下で、半日ささやきあっているの。パパのハヴァナ産の葉巻の箱に描いてあった絵の女神に似た恋人の膝を、ジャックが抱きかかえるようにしてね。もう、うんざりしちゃう……」

「彼女が想像力や美意識を発揮するときは……」

あのすごい部屋を私が知っていることなんて、まるで気にかけずにそんな話をするんです。つまり、彼女が想像力や美意識を発揮するときは、そんな現実は完全に消えているんですね。

一度、森さんから手紙をもらったことがあって、書き損じの封筒が使われていたんです。だからニューヨークへ行ったとき、きれいな紺色の縁取りのある便箋と封筒を見つけたので、Mariと名前を入れて送って差し上げたら喜んで使っていらした。

次に外国に行くときにも、また素敵なレターセットを買ってきますねと約束したんですけど、私が帰国する前に亡くなられました。あの部屋で孤独死したと聞きましたけど、それも何だか森さんらしいな、と思いましたね。

後編【「あらかじめ神様が選んだご夫婦だった」 黒柳徹子さんが「父さん」「母さん」と呼んで慕った夫婦との思い出】では、俳優・沢村貞子さんと大橋恭彦さん夫婦との交流について語ってもらった。

取材・構成/ノンフィクション・ライター 西所正道

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載