2000年9月7日、海上自衛隊の三等海佐が情報漏洩容疑で逮捕された。当時の世間は20年ぶりの「自衛隊スパイ事件」に沸き、マスコミは「ゾルゲ事件の再来」などと書き立てた。しかし、「週刊新潮」が得た情報筋の証言によれば、どうやらスパイ事件“未満”だったようだ。専門家たちからは、「こんな事件で大騒ぎしていてはスパイ大国に太刀打ちできない」とあきれる声も上がった。一体何が起こっていたのか。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2000年9月21日号「スパイ天国・ニッポン ロシアはどんな情報を欲しがったのか」を再編集しました。文中の肩書等は掲載当時のものです）

＊＊＊

渡った資料に機密資料はない

「ロシア側が欲しがっていたのは3種類の情報です」と、公安担当者が続ける。

2000年9月9日、成田空港から出国するボガテンコフ大佐

「まず、アメリカ海軍の情報。とくに有事の第7艦隊の兵力やその投入に必要な時間などです。2つ目は日本の外国潜水艦に対する探査能力。日本は哨戒戦闘機のP3C、海上艦艇、潜水艦を使って探査するが、その探査能力です。さらに3つ目が自衛隊による極東の軍事情勢分析で、これらの情報収集が、日本におけるロシアの狙いでしょう」

一方、Aがボガテンコフに渡した自衛隊の内部資料は、「米軍情勢の包括文書」「極東情勢の分析」「自衛隊の指揮命令系統の組織図」「艦艇戦術の教本」など。ご丁寧に、「防衛庁の幹部名簿」まで手渡していたらしい。こんな程度の資料といっては語弊があるかもしれないが、いずれも大した代物ではないのである。

防衛庁では、その内部資料について「機密」「極秘」「秘」という3段階にランク付けし、管理しているが、

「渡った資料には機密資料はありません。ただ防衛庁内では名簿は極秘扱い。米軍の資料も極秘となっているが、せいぜいその程度なんです」（前出・自衛隊中堅幹部）

専門家たちも「極秘でも何でもない」と

軍事アナリストの小川和久氏に解説してもらうと、

「極東情勢の分析資料なんかも、それほど重要情報はないと思います。極東で重要なのは北朝鮮問題で、ミサイル『ノドン』の配備などのリアルタイムの動きですが、そもそもこれは日本独自で入手する術がない。米国に頼り切りです。だから最重要情報ですが、こんな米国からの直接の情報をAの立場で入手すること自体が不可能。また、自衛隊の指揮命令系統の組織図は指揮官の住所から携帯電話番号、カウンターパートの米軍担当者名にいたるまで記載されている。しかし、この手の名簿なら私でも持っており、本来は極秘でも何でもありません」

最も心配なのは、Aが勤務した経験のある潜水艦に関する情報漏洩ともいわれるが、元陸上自衛隊北部方面総監の志方俊之帝京大教授が話す。

「それほど心配する必要なんてありません。彼が渡した自衛隊の幹部名簿なんて官報に載っているのに毛が生えた程度。ロシアのスパイは、まず日本の対象者と接触する際には何でもいいから資料を欲しがる。“日本の勉強をしたいから”と言って、単なるパンフレットのようなものでも喜んでもらうもんなんです。状況から見ると、まだまだその程度の段階だと思います」

大騒ぎするほどの問題ではないというのだ。

金銭を受け取ったきっかけは香典

おまけに、先の警視庁公安担当者はこんな話を打ち明ける。

「実は、防衛庁もAの情報漏洩は少なくとも今年1月には、捜査当局から内偵捜査を知らされているのです。この3月に彼を閑職に異動させたのも、捜査本部との合意事項。つまり防衛庁の組織防衛をし、泳がせてきた。むろん、重大な機密漏洩がありえないことがわかっているからできたことなんです」

そのAがボガテンコフから金銭を受け取ったきっかけは、昨年3月に家族を病で失ったことだった。

「香典として10万円を受け取り、その後5回ほど密会を重ねたが、その度に金を受け取るようになったのです。それらの合計が30数万円。4月以降に20数万円をもらっています」（社会部記者）

それにしても、スパイの情報提供料が30数万円とは安く見られたもの。10万円の香典を除けば、4月以降の情報提供料は1回あたり5〜6万円で、単純に均すと、わずか3万円程度なのである。しかも、その密会場所がごく庶民的な居酒屋やバーというから、お手軽なもの。

スパイに対する感覚がズレている

「こんなお粗末で噴飯もののスパイ事件はありません。新聞やテレビは大騒ぎしているが、頭を冷やした方がいいのではないでしょうか」

と切り捨てるのは、軍事評論家のガブリエル中森氏だ。

「学生のアルバイトじゃあるまいし、1回3万円の情報提供料とは。ロシアだって、これで大きな情報を得ようと考えるほど馬鹿じゃありません。要は、情報は3万円の価値しかないということ。釣りをする時は、まず撒き餌をして魚を寄せるが、まさに今回はそれ。いや、まだ餌の価値もないかもしれませんよ」

さらにこうもいう。

「昭和62年に軍事評論家が横田基地の図書館にある資料をロシアに流して逮捕されたが、今回も似たようなもの。あの時も密会場所はチェーン系居酒屋でしたが、そんなレベルの事件なのです。要するに、冷戦の終結で世間から忘れられている公安警察が、その存在価値を誇示するためわざと大きな事件に見せかけているだけ。これで大騒ぎしているのだから、スパイに対する感覚そのものがズレているのではないでしょうか」

半面、ニッポンがスパイ天国なのも事実。しかし、こんな事件で右往左往しているようでは、スパイ大国に太刀打ちできるハズがない。

＊＊＊

