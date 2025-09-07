「ゾルゲ事件の再来」と書き立てたマスコミ

2025年8月15日、日本政府は「日本がスパイ天国とは考えていない」とする答弁書を閣議決定した。昭和50年代から政府自ら唱えていた「スパイ天国」説を、昭和100年の“節目”に否定した形となる。とはいえ残念ながら、この否定を信用した国民は少ないだろう。

そこで過去のスパイ事件を振り返ってみよう。2000年9月7日、海上自衛隊の三等海佐が情報漏洩容疑で逮捕された。当時の世間は20年ぶりの「自衛隊スパイ事件」に沸き、マスコミは「ゾルゲ事件の再来」などと書き立てた。しかし、「週刊新潮」が得た情報筋の証言によれば、どうやらスパイ事件“未満”だったようだ。

2000年9月9日、成田空港から出国するボガテンコフ大佐

「渡った情報に価値はなかった」と証言する専門家たちからは、「こんな事件で大騒ぎするとはスパイに対する感覚がズレている」とあきれる声も上がっていた。それから25年、日本の防諜活動はどうなっているのだろうか。

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」2000年9月21日号「スパイ天国・ニッポン ロシアはどんな情報を欲しがったのか」を再編集しました。文中の肩書等は掲載当時のものです）

＊＊＊

次々とやって来た複数のグループ客

自衛隊のA三佐が連行されたのは2000年9月7日。都内浜松町駅前のテナントビル7階にあるバーの密会現場へ、警視庁と神奈川県警の合同捜査本部の捜査員が踏み込んだ。

「夕方の6時半頃、口髭をたくわえた外国人が、1人で店に入って来て、“7時から2人の席を予約したい”と窓際のボックス席を指差して言うのです。“お名前は？”と尋ねると“ビクトリー・ユーリ・ボガ……”とちゃんとした日本語でしゃべっていました」

こう振り返るのは、バーの店員である。

予約したのはロシア大使館のボガテンコフ。身長165センチほどとロシア人にしては背が低いが、がっちりした体格で紺色の背広を着ていた。

「7時頃、今度は日本人と2人で店にやって来ました。日本人が奥、外国人が手前に座りました。すぐに、黒ビールと生ビールを混ぜたハーフ＆ハーフという飲み物とカクテルのモスコミュール（注=いずれも料金は600円）を注文し、クラッカーの上にウニのテリーヌをのせたお通しを出しました。

すると、およそ10分後、3〜4人ずつのグループ客が次々とやって来た。たしか合わせて男性10人、女性4人で、別々のグループのように見えたのですが、それぞれが2人の席を取り囲むようにして席に座ったのです」

わずか20分間ほどの捕物劇

店内は仕事帰りのサラリーマンや若いカップルの多いありふれたバー。後から入ってきたグループ客は、ジーパンやOL風のスーツを着ていたらしいが、なんとなく異様な雰囲気だったという。

「明らかに不自然でした。別々のグループだったはずなのに、互いに話を始めたり、テーブルを移ったりし始めたのです。で、突然、全員が立ち上がって奥の窓際のテーブルへ向かった。あっという間でした。窓際のテーブルは取り囲まれ、奥の2人の姿が見えなくなってしまったのです。僕たち店員は何が何だかワケがわからないまま呆然。

と、窓際の席を取り囲んでいる女性の1人が、“ちょっとスピーカーの音量を下げてください。すぐに終わりますから”と言う。そして男性が私の方へ近づいてきて、“神奈川県警ですけど迷惑かけるね。代金は払うから”と警察手帳を見せられた。実は刑事さんたちだったのです。それから刑事さんたちは2人を取り囲んだまま店を出て行きました」

Aたちの飲食代は消費税込みで2520円。14人の捜査員の分は4830円。わずか20分間ほどの捕物劇だったという。

相手は筋金入りのロシア諜報部員

「捜査本部では、昨年9月から自衛隊のAとロシア大使館のボガテンコフをマークしていました。外事の欧亜担当者と北東アジア担当者で総勢30人の体制を組んで、尾行を開始。以来、2人の自宅にも張り込んで行確（行動確認）を続け、今回の逮捕にこぎ着けたのです」（警視庁の公安担当）

もっとも、捜査員が任意同行を求めたロシア大使館のボガテンコフは、外交特権を夕テにその場で拒否。7階のバーからエレベーターで降り、とめてあった車に平然と乗り込んで走り去ったという。

そのボガテンコフは、筋金入りのロシアの諜報部員で、対外情報庁（SVR）=旧KGB=と並ぶ諜報組織である軍参謀本部情報総局（GRU）所属。3年前に駐日ロシア大使館の武官として来日した。GRUの前身は、かのリヒャルト・ゾルゲが所属していた旧ソ連赤軍第4本部で、世界屈指のスパイ組織である。

事件は、相手が相手だけに、新聞やテレビで連日の大報道。元陸上自衛隊将補が引き起こした80年の「対ソ連大使館付武官・コズロフ事件」以来、20年ぶりの自衛隊スパイ事件と、大騒ぎしているのだ。

最初から諜報部員だとわかっていた

捜査本部の調べによると、この1年間で2人の密会は13回。都内の居酒屋やすし屋、中華料理店などで会っていた。が、Aが受け取った自衛隊の内部情報の提供料は30数万円。国際スパイ事件にしては、スケールが小さいのである。あげく、この9月9日には、相手のボガテンコフはさっさと帰国してしまった。

逮捕されたAは防衛大の修士課程時代、自衛隊横須賀基地にロシア軍ミサイル駆逐艦が入港した際の歓迎セレモニーに通訳として出席。すぐにボガテンコフと親しくなったという。が、同時に警察からもマークされた。

神奈川県警の公安担当者が打ち明ける。

「内偵捜査は、すでに昨年9月の横須賀基地のセレモニーから始めていた。ボガテンコフがGRU所属の諜報部員だとわかっていたので、神奈川県警外事課の捜査員がパーティで彼が接触した人物を軒並み写真撮影。ボガテンコフの尾行をするうち、Aとの接点が浮かび上がったのです」

前述の通り、捜査本部が確認した2人の密会は13回。一体、ロシアはAからどんな情報を手に入れようとしたのか。

＊＊＊

