◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発し、8回まで無安打無失点と完璧な投球を披露。9回2死からホリデーに痛恨のソロ本塁打を浴び、2015年の岩隈以来、日本投手3人目（4回目）のノーヒットノーランの大記録を逃した。

立ち上がりから相手打線に付けいる隙を与えなかった。初回、先頭のホリデーを1球で中飛に打ち取ると、2番・ジャクソンを一ゴロ、3番・ヘンダーソンは内角へのカットボールで空振り三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。2回も先頭のマウントキャッスルを97.3マイル（約156.6キロ）の直球で空振り三振。2イニング連続3者凡退でリズムをつかんだ。

先制した直後の3回、無死からの連続四球で一、二塁のピンチを迎えたが、慌てることはなかった。9番・メヨをカーブで空振り三振、ホリデーはスプリットで二ゴロ併殺に仕留めた。4回以降は9回2死までパーフェクト投球。淡々とスコアボードに「0」を並べた。

ドジャースの公式インスタグラムは「So proud of you, Yoshinobu(ヨシノブを誇りに思う)」とし、山本がロバーツ監督と抱き合う様子や大谷が拍手を送る様子などを収めた動画を公開。力投した山本をねぎらった。