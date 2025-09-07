¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡¼Â¤Ï3¿Í¤¤¤ë¡ÄÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤ÎÏ¢¤ì¤¬ËÍ¤ÈÆ±´ü¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â¤Ï3¿Í¤â¤¤¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤Î4Ìò¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¡Ê25Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀ¸ÇúÃÆ¡×¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬½Ð±é¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤¨¤¨ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»Å»ö¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¡Ö²¶¡¢49¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ËãÀ¸¤Ï¡Ö¥¦¥½¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼ã¸«¤¨¤Þ¤¹¡©¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËãÀ¸¤¬¡Ö¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¤È¡ËÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤ÎÏ¢¤ì¤¬ËÍ¤È·Ý¿Í¤ÎÆ±´ü¤È¤«¡£¤¢¤Î¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤È¤«¤Í¡£²¶¤âÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±´ü¤Î¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¤Î²ÏËÜ½à°ì¤È¥ª¥À¥®¥ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖÄ¶¿·½Î¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¤¢¤¤¤Ä¤È¤«¤âÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÃÓ¾¾¤¬¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¡£Æ±µéÀ¸¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬2¿Í¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¶¿·½Î¤Ë2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ö¡¼Æ£¸¶¤âÆ±µéÀ¸¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤¬¡Ö²¬»³À¨¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢·Ý¿ÍÀª¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤Û¤ó¤À¤é¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¥ä¥Ð¤¤¸©¤Ç¤¹¤Í¡¢¹âÄãº¹¤¨¤°¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢²ÏËÜ¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£