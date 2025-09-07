◇インターリーグ ドジャース 3―4X オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発し9回2死まで無安打無得点の快投を見せていたが、大偉業まであと1人でまさかの被弾。直後に降板した。試合は山本からバトンを受けた中継ぎ陣が炎上。この回4点を奪われまさかのサヨナラ負けを喫し悪夢の5連敗となった。

あと1人…。快挙を逃す一発を浴び苦笑いで降板した山本。ベンチでは同じく苦笑いの大谷が山本に駆け寄り言葉を懸ける場面もあった。

テレビの前で固唾をのんで見守った日本のファンは、被弾直後から「由伸が西口した…」「うぎゃああああああ！」「西口ったな苦笑」「西口したけど圧巻でした」「あっ………涙」「まーじーかー」「何という結末…残念」「いやいや、MLBであと一人まで…凄いでしょ」「惜しかったけどナイスピッチ」「由伸の球、9回まで最高だったよ。ノーヒッター見たかったな」「それより試合が…」「そんな…ノーヒッターどころか勝ちも消えちゃった」「嘘でしょ…あと1人から5連敗なんて想像しなかったよ涙」など悲鳴のようなコメントや力投をねぎらう声、まさかの結末に驚く声などがSNS上にあふれた。

山本の降板直後から「山本由伸 西口」「山本由伸 ノーヒットノーラン逃す」のワードが躍った一戦。3点リードの9回、連敗ストップまであと1人から山本の快挙が消えただけでなく、悪夢のサヨナラ負けという衝撃の結末となった。