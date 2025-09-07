国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「卓上大乱闘」が9月6日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスでも活躍する竹内元太が優勝し、ファイナル行きを決めた。

【映像】オーラス大逆転！竹内元太の“優勝ツモ”

予選A卓を2位で通過した竹内は、決勝卓で東3局1本場にリーチ・一発・平和・裏ドラの満貫、1万2000点（＋300点）をアガってトップ目に浮上した。ところが南場に入り元Mリーガーの村上淳が親番で連チャンしトップ目に。ここから竹内、村上が抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げると、さらに南4局に入ったところで昨シーズンまでセガサミーフェニックスの監督を務めていた近藤誠一が強襲。親番で連チャンし2人を抜き去りトップ目に浮上した。

3番手まで後退した竹内だったが、ここで最後の力を振り絞った。南4局3本場で跳満ツモ、もしくはリーチ棒1本出た状態での満貫ツモが現実的な逆転条件だった中、2着目からの逆転を狙った村上が先制リーチ。満貫ツモでもOKになった竹内は同巡に追っかけリーチを打った。すると待ち牌選択がズバリとハマり、宣言牌を鳴かれつつラスト1枚だった3筒をツモって、リーチ・ツモ・ドラ2の満貫、8000点（＋900点、供託1000点）で、近藤をわずか700点かわし、大逆転優勝を果たした。

試合後、竹内は「気合いで負けるわけにはいかなかったが、それが空回りした。それでも最後は若さで勝ち切りました。（逆転ツモは）絶対にツモってやると思っていました」と、激闘を振り返っていた。

【決勝結果】

1位 竹内元太

2位 近藤誠一

3位 村上淳

4位 古橋崇志

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

