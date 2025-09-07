夫に不倫されたら、あなたなら許すことができますか？ 長い結婚生活、一度や二度の過ちなら許してあげる人もいるかもしれません。ただ、不倫の期間が長いとそのダメージは大きいようで……。今回は、夫が不倫期間を白状してドン引きした話をご紹介いたします。

1年間不倫していた

「最近夫の帰りが遅いため問い詰めたら、不倫していると白状しました。夫曰く『何度も好きって言われて断れなくて……』と言い訳をしてきたけど、せいぜい数回、関係を持った程度かな、と思っていました。夫に『いつから付き合ってるの？』と聞くと、しどろもどろになりながら『1年……』と答えて衝撃を受けましたね……。1年って……、その間に一緒に旅行にも行ったし、なんなら次の旅行先の場所も話し合ったりしたのに。1回の過ちなら許そうと思ったけど、1年という期間を聞いたら一気に気持ち悪くなって離婚を決めました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ たった1回でも不倫は不倫。ただ1年間も不倫していたとなると、さらに罪は重いですよね……。よく1年間も普通に生活していたな、と思ってしまいます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。