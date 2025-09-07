152²óÌÜ¤Î¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×Áê¼ê¤¬Í©Îî¤Ç¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤§¡¼!!¡×¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡Û
¡Ö¥»¥ó¥Ñ¥¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¥à¥ê¡×¹ðÇò¤¬ÉÃ¤Ç¶ÌºÕ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥»¥ó¥Ñ¥¤¤¬Í©Îî¤À¤Ã¤¿¤«¤é!?º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Þ¥Ä¼·»Ê( @uemt_74)¤µ¤ó¤Î¡ÖÍ©ÎîÃË»Ò¤ËÎø¤¹¤ë·Ï½÷»Ò¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºîÈëÏÃ¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£ ²¿ÅÙ¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ö¥»¥ó¥Ñ¥¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Àª¤¤¤è¤¯¹ðÇò¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡Ö¥à¥ê¡×¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ÎÎø¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ðÇò¤·¤¿Áê¼ê¤¬Í©Îî¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¡¢¡ÖÍ©ÎîÃË»Ò¤ËÎø¤¹¤ë·Ï½÷»Ò¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃöÆÍÌÔ¿Ê·Ï¤Î½÷»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ºî¼Ô¤Î¥¦¥¨¥Þ¥Ä¤µ¤ó¡£¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÑ³¤µ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢152²óÌÜ¤Î¹ðÇò¤Ç¤âÁ´ÎÏÅêµå¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤âÈà½÷¤ÎÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï³Ø¹»¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÇûÎî¡£ËÜÍè¤Ê¤é¹»¼Ë¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥¨¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÈà½÷¤ËØá¤¤¤¿áïµ¤¤¬Æ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦±£¤ì¤¿ÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î¿È¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬Êü¤Ä¹õ¤¤ðË¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¡¢ÉÔ¹¬¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥»¥ó¥Ñ¥¤¤¬Èà½÷¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¾¯½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ©Îî¤ÎÀèÇÚ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤«¤Ê¤ê»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡©¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡ª¡×¤È¸ì¤ë¥¦¥¨¥Þ¥Ä¤µ¤ó¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬ºîÉÊ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÊÎø¿´¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡ÖÍ©ÎîÃË»Ò¤ËÎø¤¹¤ë·Ï½÷»Ò¡×¡£¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¦¥¨¥Þ¥Ä¼·»Ê(@uemt_74)
