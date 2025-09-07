ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発。8回2／3まで1安打10奪三振2四球1失点の快投を見せた。

■今季27度目先発で魅せた快投

山本はドジャースが4連敗を喫していたなか今季27度目のマウンドへ。敵地オリオール・パークで圧巻の投球を見せつけた。

初回から安定した投球を続けると、3回には先頭から2者連続四球を与えピンチを許すが、後続を三振と併殺打に打ち取り点を与えない。その後は速球、変化球ともに抜群の制球を見せると、4回から7回までは3者凡退で無安打を継続する。

8回も3人で打ち取った山本は9回のマウンドへも上がる。この回も安打を許さずに迎えたジャクソン・ホリデー内野手に4球目のカットボールを右中間へ。ボールはスタンドに吸い込まれ本塁打となった。日本選手では2度達成した野茂英雄（1996年、2001年）、2015年に達成した岩隈久志に続く3人目のノーヒットノーランをあと一人で逃した。

それでも山本は8回2／3、112球を投げ無安打10奪三振2四球無失点の快投で、防御率は2.72。エースが快挙こそ逃したものの、重要な試合でチームに流れを呼び込んだ。



