洗剤にちょい足し！ガンコ汚れもニオイも一掃！【花王】超特大サイズ！家族の洗濯物もスッキリ仕上げるワイドハイターがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
洗剤にちょい足し！漂白・消臭・除菌まで！【花王】超特大サイズ！家族の洗濯物もスッキリ仕上げるワイドハイターがAmazonで販売中！
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ。気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防ぐ。抗菌、つけおきで除菌も。ツンとしないさわやかな花の香り、色柄物に安心な酸素系漂白剤。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ワイドハイターEXパワーの力の秘密は“汚れセンサー”。やさしい成分なのにしっかりパワフル。
洗剤と一緒にキャップ1杯入れるだけでいつものお洗濯がパワーアップ。普段のお洗濯では落としきれない ニオイを元から分解、汚れもすっきり落とす。抗菌成分が洗濯中の菌移りを防ぐから、まとめ洗いにも。
→【アイテム詳細を見る】
漂白活性化剤を配合。汚れセンサー効果によって、布や汚れに対する吸着性が高まり、効率的かつパワフルに効く。
洗剤にちょい足し！漂白・消臭・除菌まで！【花王】超特大サイズ！家族の洗濯物もスッキリ仕上げるワイドハイターがAmazonで販売中！
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ。気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防ぐ。抗菌、つけおきで除菌も。ツンとしないさわやかな花の香り、色柄物に安心な酸素系漂白剤。
→【アイテム詳細を見る】
ワイドハイターEXパワーの力の秘密は“汚れセンサー”。やさしい成分なのにしっかりパワフル。
洗剤と一緒にキャップ1杯入れるだけでいつものお洗濯がパワーアップ。普段のお洗濯では落としきれない ニオイを元から分解、汚れもすっきり落とす。抗菌成分が洗濯中の菌移りを防ぐから、まとめ洗いにも。
→【アイテム詳細を見る】
漂白活性化剤を配合。汚れセンサー効果によって、布や汚れに対する吸着性が高まり、効率的かつパワフルに効く。