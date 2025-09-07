Image:do-cooking.com

暑さで水筒（真空断熱ボトル）が手放せない昨今、毎日洗うのが面倒なうえ、底までちゃんと洗えているのか気になりますよね。

でしたら、8月20日に発売したドウシシャ（DOSHISHA）の水筒「ゴリラの底力」を使ってみみてください。同社のキャラクターであるゴリラが力技で生んだ、お手入れ簡単な「底抜け水筒」なんです。

ゴリラが底を抜いてくれたおかげで、すみずみ洗えて清潔

Image:Amazon.co.jp

「お手入れがもっと楽になったら良いのに。そんなお悩みをゴリラパワーで力技で解決！ 洗いづらくて力んだら、底がぬけてしまいました。洗いやすくなったからいいよね（笑） そこがあくから洗いやすい、ゴリラ級の清潔感！」（ドウシシャ談）――それが「ゴリラの底力」の誕生秘話とコンセプト。

水筒の底部分が開閉できる設計によって隅々まで手が届いて洗いやすく、洗剤がちゃんと流せているかも確認でき、さらに乾かしやすい。底以外も全パーツが分解できるので、とにかく清潔に使えるんです。

底から大き目の氷をストン！

Image:Amazon.co.jp

また底から大きめの氷もストンと入れられるので、飲み物を特に冷やしたい時やアウトドアで持ち歩く時にも便利ですよね。

Image:Amazon.co.jp

ちなみに「飲む時に大きな氷が飛び出してこない！？」という心配は御無用です。

写真のように氷を押さえる飲み口になっているので、ゴリラのようにうっかり…なんてことはないんです。

真空断熱構造で保冷・保温もバッチリ

Image:Amazon.co.jp

保冷と保温についても万全です。真空断熱構造で11度以下・60度以上ともに6時間キープしてくれますよ。

「ゴリラの底力」で“底抜け”にラクラクな水筒ライフを送りましょう！

