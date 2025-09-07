上白石萌音、8年在籍で明治大学卒業…映画「ちはやふる」撮影時は「受験生だった」多忙極めた過去告白
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の上白石萌音が6日、女優の広瀬すずがパーソナリティを務める『広瀬すずの「よはくじかん」』（毎週土曜15時30分〜）に出演。8年間の大学生時代について語る場面があった。
【写真】上白石萌音「ちはやふる」秘蔵ショットで美文字披露
この日はそれぞれの「余白時間」について語った2人。上白石は2024年3月に明治大学国際日本学部を卒業したことから、卒業して「初めて余白時間が生まれた」と回顧。8年間の在籍を経ての卒業だったことについて「随分と時間がかかりました。『ちはや』の上下撮ってる時も受験生だった」と、広瀬と共演した映画「ちはやふる -上の句-」「ちはやふる -下の句-」（2016）の頃が受験勉強の真っ最中だったとも振り返った。広瀬は「偉い！この仕事量とか、私だったら途中で諦めようってやっぱどっかよぎるもん」と上白石が諦めずに卒業をしたことを絶賛した。
上白石は卒業について「意地だし、すっごくモチベーションになったのは『褒められたい』っていう」「『この仕事しながらよくがんばったね』って言われたかった」と、褒めてくれる人がいてくれたことが励みになったと口に。しかしもちろん、仕事もある中「こういう自慢が良くないってのは分かってるんだだけど、全然寝てなかった」と苦労もあったと告白。それでも「あんまり時間なかったけど楽しかった」と大学生活は楽しかったようで「『ちはやふる』も青春だけど、私大学時代もめちゃくちゃ青春で」と友人たちと集い、時に支えてもらう「優しい時間がすごくかけがえのないものだった」と振り返った。
現在は当時「基本『時間が空いたら課題しなきゃ』」ってなっていた期間が終わったことで余白時間が生まれ、自分の好きなものがわかり始めているとも語っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】上白石萌音「ちはやふる」秘蔵ショットで美文字披露
◆上白石萌音、大学を8年で卒業
この日はそれぞれの「余白時間」について語った2人。上白石は2024年3月に明治大学国際日本学部を卒業したことから、卒業して「初めて余白時間が生まれた」と回顧。8年間の在籍を経ての卒業だったことについて「随分と時間がかかりました。『ちはや』の上下撮ってる時も受験生だった」と、広瀬と共演した映画「ちはやふる -上の句-」「ちはやふる -下の句-」（2016）の頃が受験勉強の真っ最中だったとも振り返った。広瀬は「偉い！この仕事量とか、私だったら途中で諦めようってやっぱどっかよぎるもん」と上白石が諦めずに卒業をしたことを絶賛した。
◆上白石萌音、在学中は「全然寝てなかった」
上白石は卒業について「意地だし、すっごくモチベーションになったのは『褒められたい』っていう」「『この仕事しながらよくがんばったね』って言われたかった」と、褒めてくれる人がいてくれたことが励みになったと口に。しかしもちろん、仕事もある中「こういう自慢が良くないってのは分かってるんだだけど、全然寝てなかった」と苦労もあったと告白。それでも「あんまり時間なかったけど楽しかった」と大学生活は楽しかったようで「『ちはやふる』も青春だけど、私大学時代もめちゃくちゃ青春で」と友人たちと集い、時に支えてもらう「優しい時間がすごくかけがえのないものだった」と振り返った。
現在は当時「基本『時間が空いたら課題しなきゃ』」ってなっていた期間が終わったことで余白時間が生まれ、自分の好きなものがわかり始めているとも語っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】