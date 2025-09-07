¾¾ËÜ½á¡¢À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¼õ¤±À¸ÊüÁ÷¤Ç¸ÀµÚ¡ÖÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡×ÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/07¡ÛÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬9·î6Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ½ª²óÄ¾Á°¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¿ÒÌé¡õ¾¾ËÜ½á
9·î3Æü¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÆâ²ÊÀì¹¶°å¡¦¼¯»³·ÄÂÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ÇÈà¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¤Ê¤Ë¤«ÆÃÊÌ°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«ÊóÆ»¤Ç¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍÃ£¤Îº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤À¤Ã¤¿¤êÁí¹ç¿ÇÎÅ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂô»³¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂêºà¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ë½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ·Ò¤®Ä¾¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤òÁ´Éô¤·Ä¾¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÄÔêí¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤ËºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»°Ã«¹¬´î»á¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç¤¹¤´¤¯´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡©¡×¤ÈÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¡£¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï1999Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2012Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¿ÌÆ°¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï±Ç²è¡Ö³é¤¡£¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú Á°ÊÓ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÓ¡¦ºÛÈ½¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¿·ë¤Ó¡×¡Ê2016¡¢2018Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2021¡¢2023Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
