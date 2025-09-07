AI活用が日本の医療が生き残る道…前に立ちはだかる既得権まみれの「診療報酬制度」と「医療法」の壁

日本の医療の課題はAIが解決してくれる！？

医療従事者の不足、医療費の高騰、高齢化、デジタル化の遅れ……、課題が山積みの日本の医療。

「医療のデジタル化、AI化が進まなければ、日本の医療の未来はありません」

こう言い切るのは、『2030−2040年 医療の真実』の著者で、京浜病院（東京・大田区）の院長である熊谷褚佳医師。

看護師が行う記録業務や、初診時の問診、あるいはCTやMRIなどの画像診断をAIが解析することで異常の早期発見をサポートすることもできる。実際、AIによる画像診断を活用することで医師の負担は軽減され、見落としなどのヒューマンエラーも防ぐことができると聞く。

また、患者の徘徊や転倒を防止するために、AIを搭載したカメラを病院内に配置すれば、看護師の負担も軽減され、本質的なケアに専念できる。医療従事者の負担を減らし、人手不足を解消してくれるのもAIだ。

メリットは医療従事者だけではない。業務の効率化によって、多くの患者を診察することができるようになり、その結果、待合室で何時間も待つようなこともなくなる。

「将来的には、画像や音声、血圧などのデータを判断するアプリができて、ただ『苦しい』と言うだけでAIが病名や状態を推測し、病院へ行くべきかどうかアドバイスしてもらえるようになるかもしれません」

近年、離れているところにいる医師が、遠隔操作で手術支援ロボットを使って、別の病院にいる患者を手術するロボット手術が急速に普及しつつあるが、将来、さらに普及すれば、外科医不足の地域でも、都市部と同じレベルの手術が受けられるようになるともいう。

現在の医療法がAI化推進を阻んでいる

AI導入にあたって避けて通れないのが、医療情報のデジタル化だ。

すでにIT先進国ではデジタル化が進み、例えば台湾では約4000の病院と、約２万の診療所、約6000の薬局のデータが集約され、匿名化されたビッグデータは研究や医療政策立案のために活用されていると聞く。フィンランド、ノルウェー、デンマークなど北欧の国々は国民全員がIDをもち、医療情報もすべて紐づけられている。

「そのおかげで、国中どこの医療機関に行っても病歴がわかるので、スムーズに診察してもらえ、薬を処方してもらえます」

日本はどうかというと、中小の民間病院で診察を受けたあと、大病院を紹介してもらえることがあるが、そこでまた同じような検査を受けなければいけないことも多い。情報共有できれば再検査の必要がなく、スムーズに受診や入院ができるようになり、医療費の無駄も省けると思うのだが……。

やっとマイナ保険証ができたが、デジタル化はなかなか進まない。原因として個人情報の漏洩を恐れていることなどが挙げられているが、熊谷医師によると、それだけではないという。

「AIを診療で使うためには電子カルテ化など、医療情報すべてをデジタル化し、職員にもデジタルに精通するスキルをもってもらい、なおかつハッカーに対応するためのセキュリティを万全にしないと、患者の情報を安心して打ち込むことができません」

だが、そこまで万全を期したとしても、今の医療体制ではAIを導入するメリットがないという。

「それを阻んでいるのが、今の医療法なんです。医療法では一般病床で患者16人に対して医師１人、患者３人に対して看護師１人などと人員配置基準が決められています。

つまり、AIを導入したからといって、いくらでも患者を受け入れるわけにはいきません。

また、現在の診療報酬制度では、どんな診察や検査をしたら何点、どんな薬を処方したら何点と決められている。医師の実力は関係ないんです。

AIを導入しても報酬が伴わないなら、だれが費用をかけてAIを整備し、スキルを上げるように努力しようとするでしょうか」

すべてを電子カルテ化して、AI化を進めるためには、国がコンピュータやAIを医療現場に送りこんで、スキルワークと教育にもお金をつぎ込まなくてはいけないと熊谷医師は言う。

「ものすごくお金がかかると思いますが、将来、医師や看護師がいなくて医療が受けられないということにならないためには、今やるべきだと思います」

日本オリジナルのAIの開発を

「AIは、だれが、なんのために使うかによって、習得するデータが異なり、出てくる答えも違ってきます。

医療費負担には、企業が設立している保険組合、患者、医療機関、政府が関わっていますが、それぞれの立場でメリットデメリットが異なります」

患者はできるだけ安い費用で、最高の治療を受けたい。保険組合はできるだけ支出を抑えたいから、患者の自己負担を多くしたい。医療機関は、存続するための方法を知りたい。政府は、できるだけ法律を変えないで、現状のままなんとかしたい。

それぞれが自分たちの利益を主張したままでは、基礎となるAIのベースも作れないと、熊谷医師は言う。

「保険組合には利益を吐き出して医療費を出してもらう。医療機関も淘汰されるかもしれない。患者の立場からしたら、医療費は今より少し高額になるかもしれない。そして、政府には法律を変えてもらう。それぞれに痛み分けをしないと、本当に役立つAIは作れません」

医療費はすべて自己負担のアメリカ。イギリスや北欧などは医療費は全部国費だが、専門医にかかるまで、とても時間がかかる。イギリスの場合、かかりつけ医に診てもらうまで２〜３週間、ガンなどの手術は３〜４ヵ月待つ状況だという。

「それを考えると、日本の保険制度は、とてもすぐれています。けれど、このままでは医師不足、国の医療費負担が大きくなって、早晩行き詰まってしまう。新しく制度設計をして、AI化を進めないと未来はありません」

▼熊谷褚佳 京浜病院（東京・大田区）院長。祖父と父も医者という医師家系に育つ。東京大学の関連病院などで臨床研究に携わったのち、1992年より京浜病院院長。オリジナリティーあふれる認知症ケアの発案のほか、地域が一丸となった医療サービスの実現を目指して院外活動にも積極的に参加している。

取材・文：中川いづみ