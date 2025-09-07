待って、この服【ハニーズ】なの！？ 可愛さ1000点あげたい♡「主役級スカート」

「この可愛さでこの価格？」と思わずチェックしたくなる【ハニーズ】のアイテム。手に取りやすい価格ながらデザイン性が高く、シンプルなトップスを合わせるだけでおしゃれに決まりそうなスカートが豊富に揃っています。今回はその中から、注目の「主役級スカート」をピックアップしてご紹介します。シルエットや柄の存在感があるデザインで、いつものコーデを華やかに見せてくれそうです。

カジュアルトップスも上品に決まる軽やかスカート

【ハニーズ】「エスカルゴスカート」\3,980（税込）

裾のデザインがポイントの「エスカルゴスカート」は、エレガントで大人っぽい雰囲気を演出してくれそうな一枚。歩くたびに裾が揺れて、軽やかな印象をプラス。大人世代にもぴったりな上品さもあり、シンプルなトップスと合わせるだけでおしゃれに見えそうです。デイリーにも特別なシーンにも◎

秋色コーデで季節感アップ

深みのある赤トップスとブラウンのスカートを合わせた、秋らしい配色が印象的なコーデ。シンプルな組み合わせのなかに季節感を取り入れられ、顔まわりも明るく見せてくれそう。スカートのひらひら揺れる裾と程よい存在感が、スタイル全体を華やかな印象に。ブーツを合わせれば秋ムードがさらに高まり、大人世代に似合うきれいめスタイルを楽しめそう。

存在感たっぷりの映えスカート

【ハニーズ】「ティアードスカート」\2,980（税込）

チュールが3段に重なった「ティアードスカート」は、ふんわり広がるシルエットが華やかな一枚。ぱっと目を引く存在感で、コーデの主役になってくれるはず。可愛らしい印象のデザインも、ダークカラーなら甘さが抑えられて大人世代にも取り入れやすそう。シンプルなトップス合わせでコーデが完成する、まさに主役級のスカートです。

モノトーンで甘さを抑えて大人可愛く

白のTシャツと黒のティアードスカートを合わせたモノトーンコーデ。シンプルなTシャツでスカートの甘さを抑えつつ、大人可愛いスタイルに。モノトーンでまとめることで、華やかなシルエットも落ち着いた雰囲気に。ウエストゴムで穿き心地も楽ちんそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N