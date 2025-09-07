結婚という人生の大きな節目を迎えたカップルたちは、一体どのようなきっかけで出会ったのだろうか。株式会社NEXERはこのほど、ハッピーカムカムと共同で、既婚の男女200人を対象に「結婚相手との出会い」についてのアンケート調査を実施、結果を公開した。



【調査結果】「生活や価値観」は意外にも2位 結婚した1番の決め手とは

まず、「結婚の決め手」について聞いたところ、もっとも多かったのは44％の人が回答した「一緒にいて安心できたから」だった。「家庭的で優しかった」（20代・男性）、「一緒に家庭を築くには安心できる人が一番だと思った」（20代・女性）など、結婚相手に安心感を求める声が多く上がった。



続いて「出会いのきっかけ」を年代別に聞いたところ、全世代ともに「職場・仕事関係」が第1位となった。具体的な出会いのきっかけとしては「同期入社」（20代・女性）、「同じ職場でよく話していたり飲みにいっていた」（50代・男性）、「仕事の相談によく乗ってくれたので」（60代・女性）などがあった。一方で第2位は30代以下が「SNSやネットでの交流」、40代が「合コン・街コン・婚活イベント」、50代と60代が「友人・知人の紹介」と、全く異なる傾向が見られた。



最後に、「交際開始から結婚までの期間」について聞いた。もっとも多かったのは「6か月～1年未満」で、21％の人が回答。理由としては「早く結婚したかった」（20代・男性）、「長く付き合っても結果は同じだろうと思ったから」（20代・女性）などの声が寄せられた。次いで多かった回答は「3～5年未満」。「仕事が安定し、タイミング的に結婚を考える余裕ができたことが決め手」（20代・男性）、「親に許してもらえるまで待った」（50代・女性）などが理由に挙がった。



（よろず～調査班【ライフ】）