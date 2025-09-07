ここ数年で、タワーマンション型の老人ホームをはじめとした「高級老人ホーム」が急増しているという。

介護や施設選びのアドバイスを行う株式会社プランドゥ代表取締役の脇俊介氏（介護総合情報サイト『MY介護の広場 老人ホームを探す』統括マネジャー）氏によると、「高級老人ホーム」に入居したものの人間関係で苦しみ、退去するケースもあるという。

現代の欲望が渦巻くタワーマンションを舞台に、人間のリアルな実像を描き出し、「タワマン文学」の第一人者として知られる作家の外山薫氏。同氏が近著の取材で訪れたという都内の高級老人ホームで見た光景は、「富裕層の理想の老後」というイメージに一石を投じるものだったという。今回は、外山氏からの寄稿文を掲載する。

先日、小説の取材で都内の高級老人ホームを訪れた。都心とは思えぬような広々とした空間にセンスの良い調度品、和・洋・中から選べる健康に配慮した料理に隅々まで配慮が行き届いた従業員と、ハード・ソフトとも五つ星ホテルかと見紛うような環境に圧倒されるばかりだった。

入居一時金だけで数千万円から、部屋によっては一億円を超えるという。使いきれないほどの富を手にした人間のみが入場できる社交クラブとしての側面も持つ終の棲家は、庶民である私にはあまりにも縁遠い世界だった。

現代の楽園のような場所で余生を過ごすことができる入居者はさぞかし幸福だろう──。そんな、取材を始めた当初の見立てが違和感に変わっていくまでにそう時間はかからなかった。

ラウンジや中庭などを見学すると、違和感の正体は明確になった。華やかな空間でおしゃべりを楽しんでいるのは、女性ばかりだったのだ。視界に入る男性の数は数えるほどで、皆、隅の方で肩身が狭そうに新聞や雑誌を読んでいた。

「正直、女性の入居者様のほうが、友人付き合いが上手な方が多いですね」

案内してくれたスタッフが、こっそり教えてくれた。言葉の裏を素直に読めば、男性の入居者は友人付き合いが下手だということだろう。

現役時代はチヤホヤされていたのに、ここではいち入居者に過ぎない。ただでさえ我が強い成功者にとって、ゼロから人間関係を構築しろと言われても、なかなか難しいのかもしれない。一方で、多くの女性入居者は「成功した配偶者を持つ普通の人」であり、普通の人同士ゆえに友人関係を作りやすい。夫に先立たれた女性同士が自然に打ち解けることも多いが、その逆はほとんどないと聞いた。

帰り道、私は「幸せとは何か」を考えずにはいられなかった。人間が社会的動物である以上、孤独の中で幸福を感じることは難しい。豪華な設備や一流シェフの料理はお金を払えば手に入る。しかし、それだけでは埋められないものがあり、真の満足は決して金銭だけで買えるものではないのだ。

【プロフィール】

外山薫（とやま・かおる）／1985年生まれ。慶應義塾大学卒業。会社員として働きながらTwitterに投稿した短編小説が「タワマン文学」として話題に。著書に『息が詰まるようなこの場所で』、『君の背中に見た夢は』（ともにKADOKAWA）。

（作家・外山薫）