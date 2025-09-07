¡ÖÂÐÊÆÅê»ñ80Ãû±ß¡×¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Îæ«¡Ä´ØÀÇ¹ç°Õ¤ËÀµ¼°½ðÌ¾¤âÇÈÍð´Þ¤ß
¡ÒÁ´½¸Ãæ¤Î¸ÆµÛ¤ÇÌÜÅª´°¿ëÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ó¨¡¨¡¡£ÆüÊÆ´ØÀÇ¤Î¸ò¾ÄÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï4Æü¡¢ÄÌ»»10²óÌÜ¤ÎË¬ÊÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤½¤¦½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£Íâ5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡£º£¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿·ÀÇÎ¨15¡ó¤¬È¯¸ú¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Öµ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¸½¾õ27.5¡ó¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤È¡¢15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Î½¤Àµ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤âÁê¸ß´ØÀÇ¤âÀÇÎ¨¤Ï15¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ü°Æ»ö¹à¤Ë²ò¾Ã¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Á¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÀµÅöÀ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¹¥´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÏ¢Ë®½ä²ó¶è¹µÁÊºÛÈ½½ê¤ÏÀè·î¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò°ãË¡¤ÈÇ§Äê¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ØÀÇ¹ç°Õ¤ò¡Ø²ò¾Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦ºØÆ£Ëþ»á¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤é¤·¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç¤Î¡Öæ«¡×¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÐÊÆÅê»ñ5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤Î¼Â¾ð¤À¡£
¼çÆ³¸¢¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¤é¤ì¡Ä
¡¡ÂçÅýÎÎÎá¤Î½ðÌ¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ2¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢7·î¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌÍý²ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÎ»²òÊ¸½ñ¡ÊMOU¡Ë¤À¡£
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÊ¸½ñ½ðÌ¾¸å¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¡£¤·¤«¤·¡¢MOU¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢
¡¥È¥é¥ó¥×¤¬Åê»ñÀè¤òÁªÄê
¢ÆüËÜÂ¦¤¬»ñ¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤òºÆ¤Ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
£¸µËÜÊÖºÑ¤Þ¤ÇÍø±×¤ÏÆüÊÆ¤¬50:50¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦
¤ÊÖºÑ½ªÎ»¸å¤ÎÍø±×¤ÏÊÆ¹ñÂ¦¤¬9³ä¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¡¡¨¡¨¡¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡°ì±þ¡¢Åê»ñÀè¤ÎÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤Î¤ß¤ÎÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤¬¸¡Æ¤¤·¤¿¸å¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶¨µÄ°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËÅê»ñÀè¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤â°ìËç¤«¤á¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÆ³¸¢¤Ï´ØÀÇ¤ÎºÆ°ú¤¾å¤²¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ëÊÆÂ¦¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÍø±×Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¸µ¤ò¼è¤ì¤ëÍø±×¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤âÉÔÆ©ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÀÇ¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤Ã¤¿¶²³å¤Ç80Ãû±ß¤ò¤à¤·¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊºØÆ£Ëþ»á¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊ¢¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÎÉÔÊ¿Åù¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£Á´½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¾¡ª
