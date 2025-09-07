モデルで俳優の池田エライザが9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。息をのむ妖艶で芸術的なステージングに「ラスボス感半端ない」などと反響が寄せられた。

【映像】ラスボス感半端ない…池田エライザの抜群スタイル

イベント終盤「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」の「disemBySiik」ブロックで池田は神秘的なショーを展開。真っ白に彩られたステージで、白×黒というモード感あふれる衣装に身を包み、クールにランウェイを闊歩した。

その池田の息をのむ妖艶なステージにコメント欄には「ラスボスエライザ登場」「ラスボス感半端ないエライザ」「かっこいい」「芸術的ステージ」「30キロくらいありそうなコート」「圧倒的なカリスマランウェイ」などの反響が寄せられていた。

1996年4月16日生まれの池田は、2009年『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し専属モデルに。その後『CanCam』で専属モデルを務める。2011年、映画『高校デビュー』で俳優デビュー。主な作品は映画『みんな！エスパーだよ！』、映画『映画 賭ケグルイ』、Netflixドラマ『地面師たち』など。2020年『夏、至るころ』で初の映画監督を務めた。ELAIZA名義でアーティストとしても音楽活動をしている。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）