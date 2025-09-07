7日午前10時51分ごろ、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岐阜県の岐南町、静岡県の浜松天竜区と湖西市、愛知県の豊橋市、新城市、田原市、名古屋瑞穂区、名古屋緑区、名古屋名東区、半田市、豊田市、安城市、西尾市、常滑市、知多市、高浜市、それに愛知美浜町、三重県の鈴鹿市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□岐阜県

岐南町



□静岡県

浜松天竜区 湖西市



□愛知県

豊橋市 新城市 田原市

名古屋瑞穂区 名古屋緑区 名古屋名東区

半田市 豊田市 安城市

西尾市 常滑市 知多市

高浜市 愛知美浜町



□三重県

鈴鹿市

■震度1

□岐阜県

岐阜市 大垣市 関市

羽島市 各務原市 岐阜山県市

瑞穂市 海津市 笠松町

神戸町 安八町 恵那市

八百津町



□静岡県

浜松中央区 浜松浜名区 磐田市

袋井市



□愛知県

豊川市 蒲郡市 名古屋千種区

名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区

名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋熱田区

名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区

名古屋天白区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 碧南市 刈谷市

犬山市 愛知江南市 小牧市

稲沢市 東海市 大府市

知立市 尾張旭市 岩倉市

豊明市 日進市 愛西市

清須市 弥富市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

蟹江町 飛島村 阿久比町

東浦町 南知多町 武豊町

幸田町



□三重県

四日市市 桑名市 亀山市

いなべ市 木曽岬町 東員町

菰野町 三重朝日町 川越町

津市 松阪市 多気町

三重明和町 伊勢市 玉城町



□長野県

平谷村 根羽村 売木村

天龍村



□滋賀県

彦根市 長浜市 東近江市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。