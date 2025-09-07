農場で大豆を収穫している上空に輝くコーンムーン＝２４年９月、ウィスコンシン州モンロー/Ross Harried/NurPhoto/Getty Images

（ＣＮＮ）世界中の多くの天文ファンは今週末、魅惑の天体ショーを目にする機会を得られそうだ。皆既月食により、月は深く赤みがかった色を帯びる可能性がある。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）によると、月食は欧州とアフリカ、アジア、オーストラリアで７日に観測される見通し。それぞれの軌道上にある太陽と月、地球が一直線に並ぶと、月は影に入って三日月形になり、その後、完全に地球に覆い隠される。

この際、太陽の光の一部が地球の縁を回り込む。青い光は大気の分子によって散乱される一方、残りの波長は月に反射するので、月が赤く輝く「ブラッドムーン」と呼ばれる現象が起こる。

今回の天文イベントは米東部時間７日午前１１時２８分（日本時間８日午前０時２８分）に始まり、午後４時５５分に終わりを迎える。天文情報サイトのアーススカイによると、皆既月食が始まるのは米東部時間７日午後１時３０分（日本時間８日午前２時３０分）で、およそ１時間２３分間にわたって続くという。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ゴダード宇宙飛行センターの惑星地質学・地球物理学・地球化学研究所長を務めるノア・ペトロ氏は、「月食の美しさはその緩やかさにある。日食を見たことがある人なら分かるだろうが、日食はかなり急ピッチで起きる。月食はこれに比べ相当のんびりした現象だ」と説明。「（観測のために）特定の場所に出向く必要はないが、正しい半球にいる必要はある」と指摘した。

北米と南米に住む人には月食は見えないだろうが、今週末に満月を観測する機会はありそうだ。今回の満月は「コーンムーン」の別称で知られる。

米農事暦によると、９月は満月はトウモロコシの収穫期と重なることから「コーンムーン」と呼ばれ、皆既月食とほぼ同時刻にピークを迎える。ただしペトロ氏によれば、肉眼では満月はピークの前日や翌日も丸く見えるため、週末から週明けの８日まで満月が観測できるという。