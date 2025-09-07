新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編に位置づけられる新作映画『マン・オブ・トゥモロー（原題：Man of Tomorrow）』に、『スーパーマン』からジャスティス・ギャングの面々が登場する可能性が高まっている。

本作はDCスタジオ代表のジェームズ・ガンが監督・脚本を手がけるの第2作にあたり、SNSではスーパーマン／クラーク・ケント役のデヴィッド・コレンスウェット、宿敵レックス・ルーサー役のニコラス・ホルトが続投することがそれぞれのアカウントで明かされている。

これに加えて出演が濃厚とみられるのが、スーパーマンの仲間であるヒーローチーム「ジャスティス・ギャング」のミスター・テリフィック役を演じたエディ・カテギと、ホークガール役のイザベラ・メルセドだ。『マン・オブ・トゥモロー』の第一報公開にあたり、カテギは「次の展開はどうなる？」、メルセドは「すぐにお会いしましょう」とそれぞれ反応した。

ガンが「『スーパーマン』の直接的な続編」と述べたドラマシリーズ「ピースメイカー」シーズン2には、すでにホークガールが登場したほか、ミスター・テリフィックもシルエットで姿を見せた。グリーンランタン／ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオンも同作に出演しているため、ともに『マン・オブ・トゥモロー』への続投は有力とみられる。おそらく、エレメントマン役のアンソニー・キャリガンも登場することになるだろう。

ちなみに、ガンは『マン・オブ・トゥモロー』について『スーパーマン2』ではないとの意図を繰り返し。その真意がわかるのはしばらく先となりそうだ。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。

