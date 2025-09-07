藤田ニコル、結婚式で「母の手紙より泣いた」感動の場面回顧
【モデルプレス＝2025/09/07】モデル・タレントの藤田ニコルが、6日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）にVTR出演。結婚式で「1番泣いた」場面を回顧した。
【写真】藤田ニコルがファンの人気アーティスト
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆藤田ニコル、西野カナのファンであることを告白
「中学校の時に親戚のおじさんがライブに連れて行ってくれたのがきっかけでどんどん好きになっていった」と中学の頃からこの日のゲスト・西野カナのファンであることを明かした藤田。「『このままで』っていう曲があるんですけど、西野カナさんのライブってカップルで来る方も多くて、その曲がかかるとカップルが急に手を繋ぎ始めたり、横に揺れてうっとりしながら聴いてるのを当時見て、私もいつか好きな人と一緒に聴けたらいいなって思ってました」と話した。
◆藤田ニコル、結婚式を回顧「1番泣いた」場面を明かす
藤田は2023年8月に俳優・稲葉友との結婚を発表、2024年11月2日に結婚式を挙げたことを公表。「結婚式で西野カナさんの曲を絶対にかけようと思っていたので『私たち』っていう曲を友人のスピーチの時にかけました」とモデルで友人の越智ゆらののスピーチの際に西野の曲をかけたことを明かし、「（越智は）高校生からの友人だったので、恋バナを昔からしたり『どういう人と結婚するんだろう？』って想像で楽しんだりする時代も共にしてきた。イントロが流れてからスピーチ始まる前に2人で泣いたのが思い出深いです。1番結婚式で泣きました。母の手紙より泣いてました」と越智のスピーチを振り返った。（modelpress編集部）
