松本潤「19番目のカルテ」クランクアップ迎え感謝 作品への想い語る「支えてくださったすべての方々のおかげ」【コメント全文】
【モデルプレス＝2025/09/07】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）。7日放送の最終話を前に、クランクアップの様子が到着した。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也＆松本潤
最終回の放送を目前に、キャスト陣が次々とオールアップ。クランクアップは魚虎総合病院の廊下にて迎えられた。滝野みずき役の小芝風花は「このドラマが少しでも誰かの救いになったら――そんな思いを込めた作品に参加できたことを、心からうれしく思います」と作品への思いを語った。そして主演の松本は、最後に「総合診療医の先生方の“ドラマをきっかけに総合診療に触れ、少しでも見方が変わるような作品にしてほしい”という思いを背負い、病気と向き合うきっかけとなり、総合診療科を受診してみようと思っていただけるような作品にしたい――そう願いながら、この約4ヶ月を走り抜けてきました」と作品に込めた思いを改めて口にし、「その思いを受け取ってくださった視聴者の皆さんがいるのも、支えてくださったすべての方々のおかげです。心から感謝しています」と、撮影を締め括った。
約4ヶ月にわたり、“ひとを、診る人”徳重のようにスタッフ・キャストと対話を重ね、力強く、そして優しくチームを引っ張ってきた松本に感謝のこもった拍手が送られ、笑顔あふれる温かなクランクアップとなった。患者と誠実に向かい合う姿を通して、“人を診る”というテーマを描く新たな医療ドラマ。現代社会において「生きる」とはどういうことか――そんな普遍的な問いを、温かく投げかける徳重の姿を最後まで見守っていただきたい。
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。（modelpress編集部）
徳重（松本潤）の目の前で赤池（田中泯）が倒れた――。赤池がバッド・キアリ症候群という難病を患い、心不全を起こしていることを見抜いた徳重は、魚虎総合病院に緊急搬送する。茶屋坂（ファーストサマーウイカ）のオペにより一命を取り留めたものの、抜本的治療となる肝移植を行わなければ赤池の余命は1ヶ月程であるという残酷な診断が下される。しかし、赤池は以降の治療を拒否。そして赤池の治療を願う徳重に対し、あろうことか「これから一言も喋らない」と宣言する。問診を武器とする総合診療医にとって、沈黙は何よりの痛手。滝野（小芝風花）は赤池の本意がわからず苦悩するが、一方の徳重は冷静に動き始めていて？「生きる意味」を問う患者に、総合診療医・徳重晃はどんな答えを出すのか――。「人を診る医師」の物語がついに完結する。
ものすごく熱い現場で、各セクションの一人ひとりが「この作品を視聴者に届けたい」という強い思いを胸に臨んでいることを、日々肌で感じていました。そんな現場に自分も参加できたことを、本当に幸せに思います。撮影が始まる前、医療監修の生坂先生をはじめ総合診療科の先生方から「このドラマをきっかけに総合診療に触れ、少しでも見方が変わるような作品にしてほしい」とお言葉をいただきました。その思いを背負い、病気と向き合うきっかけとなり、総合診療科を受診してみようと思っていただけるような作品にしたい――そう願いながら、この約4ヶ月を走り抜けてきました。きっと種は蒔けたのではないかと思っています。その思いを受け取ってくださった視聴者の皆さんがいるのも、支えてくださったすべての方々のおかげです。心から感謝しています。約４ヶ月、本当にありがとうございました！
皆さん、本当にお疲れさまでした！笑顔の絶えない温かな現場だったからこそ、最後まで楽しく走り切ることができました。私自身、この作品で初めて「総合診療科」という存在を知りましたが、病気に悩んでいる方や、どの科にかかればいいのかわからず迷っている方にとって、このドラマが少しでも救いになったらと願っています。そんな思いを込めた作品に参加できたことを、心からうれしく思います。最後まで支えてくださり、本当にありがとうございました！
皆さんが温かく迎えてくださったおかげで、毎日現場に行くのが本当に楽しみでした。4年ぶりのドラマ出演で少し不安もありましたが、「この作品で良かった」と心から思える時間を過ごすことができました。そして今回、座長・松本潤さんの姿に強い衝撃を受けました。こういう座長になりたいと心から思わせてくれる方とご一緒できたことは、何よりの幸せです。僕もいつか松本さんのようになれるよう、これからも精進していきたいと思います。
皆さん、本当にお世話になりました。私は有松しおりという役が大好きで、「こんなにかっこいい人になれたらいいな」と思いながら演じていました。素敵な役をいただけたことに心から感謝しています。実は有松の趣味は大型バイクでツーリングをすること。そういうシーンがあったらどうしよう…と少しドキドキしていましたが、今回は登場しませんでしたね。パート2があったら描かれることを密かに期待しています（笑）！
色々なことがありましたが、本当に楽しい時間でした。自分の意見を出し、皆さんの声にも耳を傾けて――まさにこのドラマのテーマを体現しながら作り上げられた作品だと思います。そうした形で参加できたことが、何より嬉しかったです。心から感謝しています。ありがとうございました。
【Not Sponsored 記事】
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也＆松本潤
◆松本潤・小芝風花ら「19番目のカルテ」クランクアップ迎え感謝
最終回の放送を目前に、キャスト陣が次々とオールアップ。クランクアップは魚虎総合病院の廊下にて迎えられた。滝野みずき役の小芝風花は「このドラマが少しでも誰かの救いになったら――そんな思いを込めた作品に参加できたことを、心からうれしく思います」と作品への思いを語った。そして主演の松本は、最後に「総合診療医の先生方の“ドラマをきっかけに総合診療に触れ、少しでも見方が変わるような作品にしてほしい”という思いを背負い、病気と向き合うきっかけとなり、総合診療科を受診してみようと思っていただけるような作品にしたい――そう願いながら、この約4ヶ月を走り抜けてきました」と作品に込めた思いを改めて口にし、「その思いを受け取ってくださった視聴者の皆さんがいるのも、支えてくださったすべての方々のおかげです。心から感謝しています」と、撮影を締め括った。
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。（modelpress編集部）
◆「19番目のカルテ」最終話あらすじ
徳重（松本潤）の目の前で赤池（田中泯）が倒れた――。赤池がバッド・キアリ症候群という難病を患い、心不全を起こしていることを見抜いた徳重は、魚虎総合病院に緊急搬送する。茶屋坂（ファーストサマーウイカ）のオペにより一命を取り留めたものの、抜本的治療となる肝移植を行わなければ赤池の余命は1ヶ月程であるという残酷な診断が下される。しかし、赤池は以降の治療を拒否。そして赤池の治療を願う徳重に対し、あろうことか「これから一言も喋らない」と宣言する。問診を武器とする総合診療医にとって、沈黙は何よりの痛手。滝野（小芝風花）は赤池の本意がわからず苦悩するが、一方の徳重は冷静に動き始めていて？「生きる意味」を問う患者に、総合診療医・徳重晃はどんな答えを出すのか――。「人を診る医師」の物語がついに完結する。
◆松本潤コメント
ものすごく熱い現場で、各セクションの一人ひとりが「この作品を視聴者に届けたい」という強い思いを胸に臨んでいることを、日々肌で感じていました。そんな現場に自分も参加できたことを、本当に幸せに思います。撮影が始まる前、医療監修の生坂先生をはじめ総合診療科の先生方から「このドラマをきっかけに総合診療に触れ、少しでも見方が変わるような作品にしてほしい」とお言葉をいただきました。その思いを背負い、病気と向き合うきっかけとなり、総合診療科を受診してみようと思っていただけるような作品にしたい――そう願いながら、この約4ヶ月を走り抜けてきました。きっと種は蒔けたのではないかと思っています。その思いを受け取ってくださった視聴者の皆さんがいるのも、支えてくださったすべての方々のおかげです。心から感謝しています。約４ヶ月、本当にありがとうございました！
◆小芝風花コメント
皆さん、本当にお疲れさまでした！笑顔の絶えない温かな現場だったからこそ、最後まで楽しく走り切ることができました。私自身、この作品で初めて「総合診療科」という存在を知りましたが、病気に悩んでいる方や、どの科にかかればいいのかわからず迷っている方にとって、このドラマが少しでも救いになったらと願っています。そんな思いを込めた作品に参加できたことを、心からうれしく思います。最後まで支えてくださり、本当にありがとうございました！
◆新田真剣佑コメント
皆さんが温かく迎えてくださったおかげで、毎日現場に行くのが本当に楽しみでした。4年ぶりのドラマ出演で少し不安もありましたが、「この作品で良かった」と心から思える時間を過ごすことができました。そして今回、座長・松本潤さんの姿に強い衝撃を受けました。こういう座長になりたいと心から思わせてくれる方とご一緒できたことは、何よりの幸せです。僕もいつか松本さんのようになれるよう、これからも精進していきたいと思います。
◆木村佳乃コメント
皆さん、本当にお世話になりました。私は有松しおりという役が大好きで、「こんなにかっこいい人になれたらいいな」と思いながら演じていました。素敵な役をいただけたことに心から感謝しています。実は有松の趣味は大型バイクでツーリングをすること。そういうシーンがあったらどうしよう…と少しドキドキしていましたが、今回は登場しませんでしたね。パート2があったら描かれることを密かに期待しています（笑）！
◆田中泯コメント
色々なことがありましたが、本当に楽しい時間でした。自分の意見を出し、皆さんの声にも耳を傾けて――まさにこのドラマのテーマを体現しながら作り上げられた作品だと思います。そうした形で参加できたことが、何より嬉しかったです。心から感謝しています。ありがとうございました。
【Not Sponsored 記事】