MEOVV¡¢½é½Ð±é¡ØTGC¡Ù¤Ç²Ú¤ä¤«¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¡ÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍñ¥µ¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MEOVV¤¬6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¥«¥ê¥¹¥Þµé¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤ß¤»¤¿MEOVV
¡¡½é¤Î¡ØTGC¡Ù½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëANNA¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Æü»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤ËTGC¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢GAWON¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ìë·Ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ANNA¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤âÌþ¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ELLA¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ë¡£NARIN¤ÈSOOIN¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍñ¥µ¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¿©¤ËÌ´Ãæ¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Î¡ØTGC¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËMEOVV¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ANNA¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÆü¤ËTGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎJapan 1st ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖME ME ME¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿MEOVV¡£¡ÖME ME ME¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤Î¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMEOW¡×¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖHANDS UP¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿Ìó60¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MEOVV¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¡£BLACKPINK¤ä2NE1¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDYÎ¨¤¤¤ëTHE BLACK LABEL¤«¤é¡¢ºòÇ¯9·î6Æü¤Ë¡ÖMEOW¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£BIGBANG¡¢2NE1¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢BLACKPINK¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿TEDDY¤¬¡¢MEOVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÈ´¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTGC¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡ª¡Á¡Ø¶¦¤ËÁÏ¤ë¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¡Á¡×¡£Â¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1¡ÖME ME ME¡×
MC
M2¡ÖMEOW¡×
M3¡ÖDROP TOP¡×
Short MC
M4¡ÖHANDS UP¡×
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¥«¥ê¥¹¥Þµé¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤ß¤»¤¿MEOVV
¡¡½é¤Î¡ØTGC¡Ù½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëANNA¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Æü»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤ËTGC¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Î¡ØTGC¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËMEOVV¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ANNA¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÆü¤ËTGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎJapan 1st ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖME ME ME¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿MEOVV¡£¡ÖME ME ME¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤Î¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMEOW¡×¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖHANDS UP¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿Ìó60¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MEOVV¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¡£BLACKPINK¤ä2NE1¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDYÎ¨¤¤¤ëTHE BLACK LABEL¤«¤é¡¢ºòÇ¯9·î6Æü¤Ë¡ÖMEOW¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£BIGBANG¡¢2NE1¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢BLACKPINK¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿TEDDY¤¬¡¢MEOVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÈ´¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTGC¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡ª¡Á¡Ø¶¦¤ËÁÏ¤ë¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¡Á¡×¡£Â¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1¡ÖME ME ME¡×
MC
M2¡ÖMEOW¡×
M3¡ÖDROP TOP¡×
Short MC
M4¡ÖHANDS UP¡×