Jennifer Pamela新作ルームウエア♡大人可愛い秋冬パジャマを先行予約開始

大人可愛いルームウエアで人気の「Jennifer Pamela（ジェニファーパメラ）」から、秋冬の新作が登場しました。2025年9月2日より第一弾の予約販売がスタートし、対象商品を購入すると苺のスキンケアアイテムがもらえる嬉しい特典も♡今年のコンセプトは「クラシックルームウエアのアップデート」。定番のチェックやガーゼ素材をよりおしゃれに進化させ、毎日のリラックスタイムをちょっと特別にしてくれるラインナップです。

第一弾hugfuwa＆ビエラシリーズ

最初に登場するのは、肌ざわりが心地よいコットン100％シリーズ。

楊柳ガーゼの「リーフェ」（カラー：アイボリー、ネイビー）は、袖をさっとまくれる便利なデザイン。柔らかでふわふわの生地が魅力です。

ビエラフランネルの「トレイス」（カラー：ブルーアイボリー、レッドチャコール）は、チェック柄を大人っぽくアレンジ。

さらに「トレイスメンズ」（カラー：レッドチャコール）はお揃いコーデが楽しめる男性用も展開。どれも吸水性抜群で、秋口から冬にかけて快適に過ごせます。

第二弾hugmofもこもこシリーズ

9月下旬からは、人気のもこもこシリーズ“hugmof”が登場。

「ミレーネ」（カラー：グレー、パウダーピンク）はシックなチェック柄で、軽さと暖かさを兼ね備えた一着。

さらに「リア」（カラー：ベージュ、ペールグレー）は袖をまくって留められる機能性デザインで、冷え込む冬も快適に過ごせます。

どちらも裾や袖口にリブを施し、冷気を防いでくれるのが嬉しいポイントです。

予約特典♡苺スキンケア

予約期間中に対象商品を購入すると、苺から抽出した美容成分を配合したスキンケアアイテムをプレゼント。

フェイスマスク・バスパウダー・ハンドクリームの3種類から、購入点数ごとにセットで受け取れます。3点購入でコンプリートセットが揃うのも魅力的です♪

今だけの特典付き♡秋冬ルームウエアを予約

季節の変わり目にぴったりの「Jennifer Pamela」秋冬新作ルームウエアは、デザイン性と機能性を兼ね備えた大人女子に嬉しいラインナップです。

hugfuwaの軽やかガーゼ、ビエラの柔らかチェック、hugmofのもこもこ素材まで、日常を優しく包んでくれるアイテムが勢ぞろい。

さらに苺スキンケアがもらえる予約特典は今だけ♡ぜひこの機会に、お気に入りの一着を見つけてみてください。