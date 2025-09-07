¡ÖºÇ¹âµéñ»Ò¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡ÈLV¤Îñ»Ò¡É¡© ºÇ¿·Åê¹Æ¤È¹õÈ±»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¹â¤½¤¦¡×
NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤È¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁýÅÄµ®µ×¡¢¡ÈLV¤Îñ»Ò¡É¡© ¤òÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹âµéñ»Ò¤À¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Êñ»Ò¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¹â¤½¤¦¤Êñ»Ò¡×¡Ö¤ª¹â¤½¤¦¤Êñ»Ò¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¡¼¥Á¤À¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êww¡×¤È¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¹õÈ±¡ª¡ª¡ªÃ»È±¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤ï¤Ã¡ª¹õÈ±¡×¤ÈÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¹õÈ±»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡ÖLV¤Îñ»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖLV¤Îñ»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Îñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î´é¤òÊ¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥é¡¼¤â¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Îñ»Ò¤Î¤è¤¦¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª8·îËö¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÀÖÈ±¤À¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î2Æü¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ±¿§¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬µ×¡¹¤Î¹õÈ±Ã»È±»Ñ¤ÇÄ©¤àÊÛ¸î»ÎÌò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
