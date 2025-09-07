「ふんばるず PEANUTS」（税込 3850円）

写真拡大

　スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』をモチーフにした「ふんばるず PEANUTS」が、9月10日（水）から、全国のバラエティショップや書店で発売。ドリームズオンラインショップでは、9月2日（火）より先行予約を受け付けている。

【写真】全部かわいい！　ウッドストックやオラフのぬいぐるみも必見

■キュートな3種類が登場

　今回ドリームズとバンダイナムコがコラボし発売される「ふんばるず PEANUTS」は、机とおなかの間に挟むことで、猫背をサポートしてくれるぬいぐるみ

　ラインナップは、スヌーピー、ウッドストック、オラフの全3種類。今年で75周年を迎え、国も世代も超えてずっと愛され続けている『PEANUTS』の仲間たちのぬいぐるみに癒される 、キュートなデザインとなっている。

　また、サイズは約横16．5cm〜19cm×縦23cm〜29cm×奥行15cm〜20cm。いずれも、ぬいぐるみの中にハート型のクッションが入っており、キレイな姿勢をキープさせつつ仕事や勉強の疲れを軽減させる。