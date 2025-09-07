『PEANUTS』 デザインの「ふんばるず」が登場！ スヌーピーやウッドストック のぬいぐるみが猫背をサポート
スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』をモチーフにした「ふんばるず PEANUTS」が、9月10日（水）から、全国のバラエティショップや書店で発売。ドリームズオンラインショップでは、9月2日（火）より先行予約を受け付けている。
【写真】全部かわいい！ ウッドストックやオラフのぬいぐるみも必見
■キュートな3種類が登場
今回ドリームズとバンダイナムコがコラボし発売される「ふんばるず PEANUTS」は、机とおなかの間に挟むことで、猫背をサポートしてくれるぬいぐるみ。
ラインナップは、スヌーピー、ウッドストック、オラフの全3種類。今年で75周年を迎え、国も世代も超えてずっと愛され続けている『PEANUTS』の仲間たちのぬいぐるみに癒される 、キュートなデザインとなっている。
また、サイズは約横16．5cm〜19cm×縦23cm〜29cm×奥行15cm〜20cm。いずれも、ぬいぐるみの中にハート型のクッションが入っており、キレイな姿勢をキープさせつつ仕事や勉強の疲れを軽減させる。
【写真】全部かわいい！ ウッドストックやオラフのぬいぐるみも必見
■キュートな3種類が登場
今回ドリームズとバンダイナムコがコラボし発売される「ふんばるず PEANUTS」は、机とおなかの間に挟むことで、猫背をサポートしてくれるぬいぐるみ。
ラインナップは、スヌーピー、ウッドストック、オラフの全3種類。今年で75周年を迎え、国も世代も超えてずっと愛され続けている『PEANUTS』の仲間たちのぬいぐるみに癒される 、キュートなデザインとなっている。
また、サイズは約横16．5cm〜19cm×縦23cm〜29cm×奥行15cm〜20cm。いずれも、ぬいぐるみの中にハート型のクッションが入っており、キレイな姿勢をキープさせつつ仕事や勉強の疲れを軽減させる。